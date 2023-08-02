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    Юморист Винокур спародировал Байдена после получения награды из рук Путина

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    Президент России Владимир Путин вручил орден «За заслуги перед Отечеством» I степени артисту и члену Международного союза деятелей эстрадного искусства Владимиру Винокуру. Трансляцию в среду, 2 августа, проводила пресс-служба Кремля.

    После получения госнаграды из рук главы государства Винокур взял слово и сказал, что рад видеть российского лидера в хорошей физической форме, затем он вспомнил американского президента Джо Байдена и изобразил его.

    «Есть некоторые руководители государств, которые и по трапу не могут взобраться, и поздороваться не знают с кем», — сказал он и спародировал движения Байдена, который иногда «здоровается с пустотой» после своих выступлений,

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