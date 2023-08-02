Юморист Винокур спародировал Байдена после получения награды из рук Путина

После получения госнаграды из рук главы государства Винокур взял слово и сказал, что рад видеть российского лидера в хорошей физической форме, затем он вспомнил американского президента Джо Байдена и изобразил его.



«Есть некоторые руководители государств, которые и по трапу не могут взобраться, и поздороваться не знают с кем», — сказал он и спародировал движения Байдена, который иногда «здоровается с пустотой» после своих выступлений,