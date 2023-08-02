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    Пьяный на Land Cruiser выехал на встречку и собрал две машины в Янино

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    «Мегаполис»

    Полиция Всеволожского района Ленобласти выясняет обстоятельства ДТП с тремя автомобилями, устроенного пьяным водителем внедорожника. Одному из участников потребовалась помощь медиков.

    ДТП случилось в 22:10 31 июля у дома 75/27 по улице Военный городок в поселке Янино, сообщает 2 августа пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Как установили правоохранители, 45-летний водитель Toyota Land Cruiser выехал на встречную полосу и столкнулся с Lifan X60, а затем — с ехавшим во встречном направлении KIA Spectra. При освидетельствовании у водителя «Тойоты» выявили состояние алкогольного опьянения — прибор показал 0,795 мг/л.

    В результате аварии 35-летний водитель «КИА» получил легкие травмы и был доставлен в больницу. Водителя «Ленд Крузера» привлекли к административной ответственности по статье 12.8 КоАП РФ (пьяное вождение). По факту ДТП ведется проверка.

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