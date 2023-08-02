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    Прокуратура начала проверку Виктории Бони из-за пропаганды шаманского напитка

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    17 комментариев

    Прокуратура Москвы начала проверку телеведущей и блогера Виктории Бони. Ее могут привлечь к административной ответственности по статье о пропаганде наркотических средств в интернете. Об этом 2 августа сообщает ТАСС.

    Боне, если ее признают виновной, может грозить штраф до 30 тысяч рублей. Обращение в Генпрокуратуру направила коллега Виталия Бородина по ФПБК Елена Крайт. В документе указано, что Боня регулярно рекламирует ретриты с шаманскими обрядами и распиванием индейского галлюциногенного напитка из листьев лианы. Напиток содержит психоделические вещества, запрещенные на территории РФ.

    Сама Боня, к слову, теперь живет в Монако, на ее профиль в запрещенной соцсети подписаны более 10 млн человек.

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    Комментарии 17

    Гость02 Авг 2023 в 14:59
    Самогонка " Боня " ?
    +1−0
    Гость02 Авг 2023 в 14:49
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    +1−0
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