Прокуратура начала проверку Виктории Бони из-за пропаганды шаманского напитка

Прокуратура Москвы начала проверку телеведущей и блогера Виктории Бони. Ее могут привлечь к административной ответственности по статье о пропаганде наркотических средств в интернете. Об этом 2 августа сообщает ТАСС.



Боне, если ее признают виновной, может грозить штраф до 30 тысяч рублей. Обращение в Генпрокуратуру направила коллега Виталия Бородина по ФПБК Елена Крайт. В документе указано, что Боня регулярно рекламирует ретриты с шаманскими обрядами и распиванием индейского галлюциногенного напитка из листьев лианы. Напиток содержит психоделические вещества, запрещенные на территории РФ.