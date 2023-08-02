В тельняшках даже питомцы. Показываем, как в Петербурге отмечают День ВДВ

Центр Петербурга наводнили сине-зеленые флаги и тельняшки — в городе отмечают День Воздушно-десантных войск. Ни одного купающегося в фонтане фотокорреспондент «Фонтанки» пока не заметил.
На Дворцовой площади тельняшки примерили даже собаки — там охотно позировал нарядный стаффордширский терьер.
На Миллионной улице один из участников шествия решил отжаться на кулаках прямо на дороге.
На Марсовом поле прошло торжественное возложение цветов к Вечному огню. Народу собралось достаточно, многие несли флаги с надписями: «Никто, кроме нас» и «За ВДВ».
Напомним, по случаю Дня ВДВ фонтаны в Петербурге отключать не стали, но, если кто-то решит там искупаться, подачу воды прекратят. Роспотребнадзор объяснял, почему принимать ванну в фонтане — плохая идея.