В тельняшках даже питомцы. Показываем, как в Петербурге отмечают День ВДВ

Центр Петербурга наводнили сине-зеленые флаги и тельняшки — в городе отмечают День Воздушно-десантных войск. Ни одного купающегося в фонтане фотокорреспондент «Фонтанки» пока не заметил.



На Дворцовой площади тельняшки примерили даже собаки — там охотно позировал нарядный стаффордширский терьер.