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    В Петербурге фонтаны не будут выключать из-за голубых беретов в День ВДВ

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    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / архив
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    Фонтаны Петербурга будут работать в обычном режиме в День ВДВ, об этом 1 августа сообщили в Водоканале. Вода будет струиться в чашах, как обычно, с 9 часов утра до 10 часов вечера.

    Водоканал Санкт-Петербурга

    Правда, если специалисты учреждения заметят в фонтане постороннюю жизнь — неважно, в тельняшке она будет или без, — подача воды немедленно будет прекращена. В Водоканале в очередной раз напомнили, почему нельзя плавать в чашах и прыгать туда с разбега. Во-первых, вы можете пораниться об оборудование, во-вторых, оборудование может сломаться об вас.

    К слову, в прошлом году 2 августа было довольно прохладно — погода вовсе не располагала к купанию в фонтанах.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / архив

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    Санкт-ПетербургДень ВДВФонтаны
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