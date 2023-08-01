В Петербурге фонтаны не будут выключать из-за голубых беретов в День ВДВ

Фонтаны Петербурга будут работать в обычном режиме в День ВДВ, об этом 1 августа сообщили в Водоканале. Вода будет струиться в чашах, как обычно, с 9 часов утра до 10 часов вечера.

Правда, если специалисты учреждения заметят в фонтане постороннюю жизнь — неважно, в тельняшке она будет или без, — подача воды немедленно будет прекращена. В Водоканале в очередной раз напомнили, почему нельзя плавать в чашах и прыгать туда с разбега. Во-первых, вы можете пораниться об оборудование, во-вторых, оборудование может сломаться об вас.



К слову, в прошлом году 2 августа было довольно прохладно — погода вовсе не располагала к купанию в фонтанах.