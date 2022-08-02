«Полосатые» в городе. Посмотрите, как Петербург празднует День ВДВ

В центре Петербурга рябит в глазах — улицы заполонили майки-тельняшки. Несмотря на хмурое небо, на Дворцовой площади оживлённо.
«Голубые береты» собрались, чтобы отпраздновать День Воздушно-десантных войск. Торжественное шествие и другие мероприятия 2 августа попали в объектив камеры корреспондента «Фонтанки».
Собравшись у Эрмитажа, «полосатые» под звуки громкоголосых барабанов двинулись на Миллионную улицу, чтобы оказаться на Марсовом поле. Там они возложили венки и цветы к Вечному огню.
Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
В 15:00 в парке 300-летия Петербурга планируют провести концертную программу. Перед гостями выступят популярные артисты, в том числе ветераны Воздушно-десантных войск. Свое мастерство покажут спортсмены-парашютисты из сборной команды Западного военного округа. Также состоятся выступления по рукопашному бою.
Ранее «Фонтанка» писала, что петербургский Водоканал в этот раз решил не отключать фонтаны в День ВДВ, однако при обнаружении в них купающихся пообещал приостанавливать их работу.