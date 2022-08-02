    Пробки

    3/10

    usd62.05eur63.25
    ТЕМА ДНЯ

    В Петербурге снова расчленили

    Ужас от ВЦИОММедведев этого не делалНовая цена ОСАГООбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    «Полосатые» в городе. Посмотрите, как Петербург празднует День ВДВ

    4307
    9 комментариев

    В центре Петербурга рябит в глазах — улицы заполонили майки-тельняшки. Несмотря на хмурое небо, на Дворцовой площади оживлённо.

    ПоделитьсяПоделиться

    «Голубые береты» собрались, чтобы отпраздновать День Воздушно-десантных войск. Торжественное шествие и другие мероприятия 2 августа попали в объектив камеры корреспондента «Фонтанки».

    Собравшись у Эрмитажа, «полосатые» под звуки громкоголосых барабанов двинулись на Миллионную улицу, чтобы оказаться на Марсовом поле. Там они возложили венки и цветы к Вечному огню.

    Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

    В 15:00 в парке 300-летия Петербурга планируют провести концертную программу. Перед гостями выступят популярные артисты, в том числе ветераны Воздушно-десантных войск. Свое мастерство покажут спортсмены-парашютисты из сборной команды Западного военного округа. Также состоятся выступления по рукопашному бою.

    Ранее «Фонтанка» писала, что петербургский Водоканал в этот раз решил не отключать фонтаны в День ВДВ, однако при обнаружении в них купающихся пообещал приостанавливать их работу.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК3
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ1

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии 9

    читать все комментариидобавить комментарий
    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    9
    close