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    Петербургскую компанию наказали рублем за пропаганду веселящего газа

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    Невский райсуд Петербурга наказал компанию, предлагавшую покупателям веселящий газ. Представитель организации в суд не пришел, но это не помогло.

    Компанию признали виновной по ст. 6.13.1 КоАП РФ — за пропаганду закиси азота, сообщает 2 августа объединенная пресс-служба судов города. Отмечается, что не позднее марта был создан сайт, на котором и предлагалось купить «веселящий газ», а оператор при звонке не интересовался возрастом собеседника.

    Закись азота не подлежит свободному обращению, может быть опасна, а также из-за нее у детей «формируется легкомысленное отношение к собственной жизни и здоровью, а также жизни и здоровью окружающих», отметили в суде. Адрес сайта соответствовал IP-адресу компании, деятельность которой связана с оборудованием по переработке отходов производства этилового спирта, так что ее оштрафовали на сто тысяч рублей.

    В феврале за торговлю «веселыми шариками» на Думской на 60 тысяч рублей был оштрафован предприниматель Руслан Чемыртан.

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