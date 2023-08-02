Петербургскую компанию наказали рублем за пропаганду веселящего газа

Невский райсуд Петербурга наказал компанию, предлагавшую покупателям веселящий газ. Представитель организации в суд не пришел, но это не помогло.



Компанию признали виновной по ст. 6.13.1 КоАП РФ — за пропаганду закиси азота, сообщает 2 августа объединенная пресс-служба судов города. Отмечается, что не позднее марта был создан сайт, на котором и предлагалось купить «веселящий газ», а оператор при звонке не интересовался возрастом собеседника.

Закись азота не подлежит свободному обращению, может быть опасна, а также из-за нее у детей «формируется легкомысленное отношение к собственной жизни и здоровью, а также жизни и здоровью окружающих», отметили в суде. Адрес сайта соответствовал IP-адресу компании, деятельность которой связана с оборудованием по переработке отходов производства этилового спирта, так что ее оштрафовали на сто тысяч рублей.