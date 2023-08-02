В 2023 году россияне могут взять в кредит до 15 трлн рублей: ипотечное кредитование готово преодолеть планку в 6 трлн рублей

С января по июль россияне взяли 8,4 трлн рублей розничных кредитов, а в целом за год банки могут выдать 15 трлн рублей. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» рассказал заместитель президента — председателя правления ВТБ Анатолий Печатников. При этом впервые за всю историю объем выданной ипотеки может превысить 6 трлн рублей. Автокредитование также бьет рекорды — по итогам года ожидается, что будет выдано 1,5 трлн рублей, что на треть превысит уровень 2021 года , когда был достигнут предыдущий максимум.

В ВТБ подсчитали, что за 7 месяцев россияне взяли примерно 8,4 трлн розничных кредитов — это на 81% больше, чем за январь — июль 2022 года . «По нашим оценкам, рынок кредитования в этом году полностью восстановится, на 8,5% превысив значения рекордного 2021 года и на 45% — прошлого года, — отметил Анатолий Печатников. — В наибольшей степени этому росту будут способствовать ипотека и автокредиты, где сформировался повышенный отложенный спрос с прошлого года». Он отметил, что даже подъем ключевой ставки, который повлиял на проценты по ипотеке в банках, позволит остаться темпам роста розничного рынка на двузначном уровне.

Такая динамика поддерживается, в первую очередь, залоговым кредитованием — ипотекой и автокредитами. Так, за первые семь месяцев россияне уже взяли 3,6 трлн рублей жилищных кредитов, что на 63% больше, чем за аналогичный период 2022 года , и на 15% — чем за рекордный 2021 год . Печатников прогнозирует, что по итогам года впервые в России будет преодолен порог в 6 трлн рублей ипотечных кредитов за год.

Развитию ипотечного кредитования способствует спрос на вторичное жилье, интерес к частному строительству и реализация госпрограмм. По словам Анатолия Печатникова, уже в течение двух-трех месяцев объем выданной ипотеки достигнет результатов всего 2022 года , а с учетом сезонности к концу года превысит 6 трлн рублей. Спрогнозировать точнее можно будет, когда станет понятно влияние на рынок повышения ключевой ставки и других действий регулятора. «Отмечу, что ситуация с просроченной задолженностью стабильна для банков и финансовой системы в целом — мы не наблюдаем «перегрева» рынка, показатели просроченной задолженности остаются в пределах нормы», — добавил он. При этом спрос смещается в сторону вторичного и готового жилья — по итогам 7 месяцев его доля в рамках стандартных программ уже составила 51%. Средний размер кредита среди заемщиков банка — 5 млн рублей.

Рынок автокредитования также растет, и по итогам 7 месяцев продажи кредитов в этом сегменте превысили 750 млрд рублей, что позволило ВТБ скорректировать прогноз по 2023 году , повысив его до 1,5 трлн рублей. Это будет в два раза больше, чем в прошлом году, и на треть превысит рекордные показатели 2021 года .

«Во-первых, автодилеры взяли на себя роль лидера по продажам подержанных транспортных средств, сделав этот сегмент прозрачным и понятным конечному потребителю, — говорит Анатолий Печатников о факторах роста. — Во-вторых, это кратный рост объемов продаж китайских брендов — по нашей оценке, они занимают уже более половины всех выдач на новые автомобили. Кроме того, свою роль играют и ограничения регулятора в области необеспеченного кредитования: нововведения практически исключают возможность использовать для покупки машины стандартный потребительский кредит. Это формирует дополнительный поток клиентов, новый стимул рынку придаст и возобновление программы господдержки на приобретение автомобилей».

