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    Азмун может вернуться в «Зенит»

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    Футбольный клуб «Зенит» хочет вернуть иранского нападающего Сердара Азмуна, сообщил в своих соцсетях журналист Фабрицио Романо. По его словам, петербургская команда уже сделала соответствующий запрос в немецкий «Байер».

    Романо подчеркнул, что на 28-летнего иранца претендуют и другие клубы, но «Зенит» пока проявляет наибольшую заинтересованность в этом трансфере.

    При этом, как пишет «Матч ТВ» со ссылкой на Tasnim News Agency, сейчас Азмун травмирован. По данным СМИ, он повредил сухожилие на левой ноге, его восстановление займет от шести до восьми недель. Таким образом, иранец пропустит первые три тура нового сезона Бундеслиги, который стартует 18 августа.

    Сердар Азмун перешел в «Байер» из «Зенита» в январе 2022 года. В прошлом сезоне он сыграл за немецкий клуб 33 матча во всех турнирах, забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи. Его контракт действует до июня 2027 года. Подробнее о его пути в петербургском клубе читайте здесь.

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