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    Строительство газового завода в Ленинградской области сдвинули на два года

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    Мегастройка крупнейшего завода России по сжижению и транспортировке природного газа в Усть-Луге Кингисеппского района Ленобласти сдвигается. Об этом во вторник, 1 августа, заявил глава региона Александр Дрозденко, передает «Интерфакс».

    «Проект будет реализован. Единственное, что срок реализации проекта сдвигается вправо. <…> Это нормально в тех условиях, что мы оказались, эта сдвижка абсолютно нормальна», — сказал губернатор.

    По словам Дрозденко, реализацию проекта подвинут на два года.

    «Linde поступила не по-партнерски, понятно, что это не их желание. <…> Сейчас идут судебные дела, и вы знаете, что есть убытки, есть ущерб», — уточнил он.

    «РусХимАльянс» и консорциум Linde с ООО «Ренейссанс Хэви Индастрис» в 2021 году заключили ЕРС-контракт на строительство газоперерабатывающего завода в Ленинградской области.

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    Кингисеппский районЛенинградская областьУсть-ЛугаГазовый заводАлександр Дрозденко
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    Комментарии 6

    Гость01 Авг 2023 в 20:08
    За ненадобностью.))
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