Строительство газового завода в Ленинградской области сдвинули на два года

Мегастройка крупнейшего завода России по сжижению и транспортировке природного газа в Усть-Луге Кингисеппского района Ленобласти сдвигается. Об этом во вторник, 1 августа, заявил глава региона Александр Дрозденко, передает «Интерфакс».

«Проект будет реализован. Единственное, что срок реализации проекта сдвигается вправо. <…> Это нормально в тех условиях, что мы оказались, эта сдвижка абсолютно нормальна», — сказал губернатор.



По словам Дрозденко, реализацию проекта подвинут на два года.



«Linde поступила не по-партнерски, понятно, что это не их желание. <…> Сейчас идут судебные дела, и вы знаете, что есть убытки, есть ущерб», — уточнил он.