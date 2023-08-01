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    «Зенит» обратился в РФС из-за судейства в матче с «Ростовом»

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    Футбольный клуб «Зенит» обратился в Экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС с жалобами по четырем эпизодам в матче второго тура против «Ростова» (1:1). Об этом 1 августа пишет «Спорт-Экспресс» со ссылкой на источник в федерации.

    Клуб из Петербурга просит рассмотреть следующие моменты: неудаление полузащитников «Ростова» Хорена Байрамяна (на 49-й минуте) и Алексея Миронова (на 63-й минуте), удаление главного тренера «Зенита» Сергея Семака и не назначенный на 95-й минуте игры пенальти в пользу «Зенита».

    Главным судьей матча «Зенита» против «Ростова» был Евгений Кукуляк. После окончания игры он удалил главного тренера петербургской команды Сергея Семака за «выход на футбольное поле в конфронтационной манере с главным судьей матча».

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