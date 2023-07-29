Семак получил удаление после окончания матча с «Ростовом» за споры с арбитром

Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак был удален сразу после окончания матча 2 тура РПЛ против «Ростова». Главный арбитр встречи Евгений Кукуляк показал наставнику петербургской команды красную карточку за претензии в адрес судей.

Напомним, что «Зенит» вел в счете до последней минуты игры, когда Кукуляк назначил пенальти в воротах сине-бело-голубых. Николай Комличенко сравнял счет и спас свою команду от поражения.

После двух туров у «Зенита» 4 очка. Следующим соперником петербуржцев станет московское «Динамо». Встреча пройдет в Петербурге 6 августа.