    Сейчас

    +19˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +19˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 19

    2 м/с, ю-з

    752мм

    58%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd90.98eur99.96

    Семак получил удаление после окончания матча с «Ростовом» за споры с арбитром

    1191
    обсудить

    Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак был удален сразу после окончания матча 2 тура РПЛ против «Ростова». Главный арбитр встречи Евгений Кукуляк показал наставнику петербургской команды красную карточку за претензии в адрес судей.

    Напомним, что «Зенит» вел в счете до последней минуты игры, когда Кукуляк назначил пенальти в воротах сине-бело-голубых. Николай Комличенко сравнял счет и спас свою команду от поражения.

    После двух туров у «Зенита» 4 очка. Следующим соперником петербуржцев станет московское «Динамо». Встреча пройдет в Петербурге 6 августа.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Спорт
    ЛАЙК0
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close