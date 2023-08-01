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    Более 30 жителей горящего дома, из окон которого скидывали детей, оказались в больницах Алма-Аты

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    В медицинские учреждения Алма-Аты доставили 31 пострадавшего при пожаре в доме в районе Аккент, сообщили 1 августа в Управлении здравоохранения города.

    Как пишет Tengrinews, в результате пожара и опасной эвакуации 31 человек был госпитализирован, из них 16 — дети. Никто не погиб. Состояние пострадавших не уточняется.

    Днем 1 августа по Сети разошлись страшные кадры, на которых жители дома в Казахстане с шестого этажа скидывают детей с балкона горящей квартиры. Следом за детьми прыгали и взрослые, толпа людей с матрасами ловила погорельцев.

    Предварительная причина пожара — возгорание электрокабеля в лифтовой шахте дома. По лестнице эвакуировали 250–300 человек, с помощью трехколенной и трех автолестниц — 40. Пожар ликвидирован.

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