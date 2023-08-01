Более 30 жителей горящего дома, из окон которого скидывали детей, оказались в больницах Алма-Аты

В медицинские учреждения Алма-Аты доставили 31 пострадавшего при пожаре в доме в районе Аккент, сообщили 1 августа в Управлении здравоохранения города.



Как пишет Tengrinews, в результате пожара и опасной эвакуации 31 человек был госпитализирован, из них 16 — дети. Никто не погиб. Состояние пострадавших не уточняется.



Днем 1 августа по Сети разошлись страшные кадры, на которых жители дома в Казахстане с шестого этажа скидывают детей с балкона горящей квартиры. Следом за детьми прыгали и взрослые, толпа людей с матрасами ловила погорельцев.

