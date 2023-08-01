В отеле Kravt Nevsky объяснили ситуацию с исчезнувшими деньгами аргентинца

В петербургском отеле Kravt Nevsky объяснили, как из номера 602 исчезли деньги аргентинца. В администрации гостиницы настаивают — девушка не обчищала иностранца, а вот своих работодателей провела. «Фонтанка» 1 августа публикует версию отеля.



Итак, как утверждают в Kravt Nevsky, 29 июля гость при выезде забыл вещи и деньги в сейфе своего номера. Через 9 часов он вернулся и заявил о пропаже наличных и карт.

«Администрация и служба безопасности Kravt Nevsky оперативно подключились к поиску забытых вещей и выявили, что их забрала сотрудница, которая осуществляла уборку номера. Администрация отеля оказала полное содействие полиции и следствию. Все пропавшие вещи и деньги в полном объеме возвращены гостю в течение 10 часов с момента обращения с информацией о пропаже. Уже в 08.00 30.07.2023 г. инцидент был исчерпан. Виновная задержана полицией», — рассказали в отеле.