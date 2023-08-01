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    В отеле Kravt Nevsky объяснили ситуацию с исчезнувшими деньгами аргентинца

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    В петербургском отеле Kravt Nevsky объяснили, как из номера 602 исчезли деньги аргентинца. В администрации гостиницы настаивают — девушка не обчищала иностранца, а вот своих работодателей провела. «Фонтанка» 1 августа публикует версию отеля.

    Итак, как утверждают в Kravt Nevsky, 29 июля гость при выезде забыл вещи и деньги в сейфе своего номера. Через 9 часов он вернулся и заявил о пропаже наличных и карт.

    «Администрация и служба безопасности Kravt Nevsky оперативно подключились к поиску забытых вещей и выявили, что их забрала сотрудница, которая осуществляла уборку номера. Администрация отеля оказала полное содействие полиции и следствию. Все пропавшие вещи и деньги в полном объеме возвращены гостю в течение 10 часов с момента обращения с информацией о пропаже. Уже в 08.00 30.07.2023 г. инцидент был исчерпан. Виновная задержана полицией», — рассказали в отеле.

    В Kravt Nevsky осудили халатность сотрудницы и отстранили девушку от работы. Служба безопасности же ввела дополнительные меры контроля персонала и провела обучение. По словам администрации, девушка должна была сдать деньги и вещи из сейфа в камеру хранения, но унесла все домой. Таким образом, настаивает представитель Kravt Nevsky, она совершила кражу не у гостя, а у отеля.

    Ранее «Фонтанка» опубликовала видео и фото оперативных мероприятий, предоставленные ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Потерпевший гражданин Аргентины прилетал в Петербург для участия в саммите «Россия — Африка».

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    Кража в отелеАргентинец
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