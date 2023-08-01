Вижу плавки — звоню в полицию. В Абхазии теперь можно дорого заплатить за прогулку в купальнике

В Абхазии с 1 августа вступили в силу новые правила о штрафе за появление в купальнике или в обнаженном виде за пределами пляжа. Раньше он составлял 300 рублей, теперь — шесть тысяч.



Полуголыми и голыми нельзя ходить на улицах, стадионах, в общественном транспорте, в скверах и парках и вообще в любых общественных местах, кроме специально отведенных для купания. При этом обнаженным видом считается не только полное отсутствие одежды, но и голый торс.



На набережных Абхазии уже ходят пешие патрули, которые должны в том числе примечать нарушителей и вызывать оперативную группу, которая пригласит людей в неподобающем виде в отдел и составит административный протокол. В других местах любой человек может позвонить в полицию и сообщить, что, «к примеру, в ресторан зашел человек в плавках», рассказал ТАСС замминистра МВД Абхазии Беслан Чкадуа.

