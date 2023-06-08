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    В Абхазии в разы увеличили штраф за купальники в общественных местах

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    Парламент Абхазии внес в Кодекс об административных правонарушениях изменения, согласно которым с 1 августа 2023 года будет предусматриваться штраф в размере 6 тыс. рублей за нахождение в общественных местах в купальных костюмах или в обнаженном виде, сообщает «Интерфакс» 8 июня. Ранее штраф за подобное правонарушение составлял 300 рублей.

    Теперь в купальниках и с обнаженным торсом нельзя будет появляться на улицах, стадионах, в парках и других общественных местах, кроме пляжей. В парламенте республики заявили, что решение о запрете направлено на уважение культуры и традиций Абхазии, а также на улучшение качества отдыха для всех туристов.

    В гостинице «Рица» в Сухуми «Фонтанке» рассказали, что запрет на купальники в их городе уже давно действует как негласное правило, а пребывание в неподобающем виде в общественных местах противоречит местному менталитету. В гостинице уверены, что количество гостей из-за новых штрафов не уменьшится, потому что все их постояльцы согласны на такие правила.

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    АбхазияШтраф
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