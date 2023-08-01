Лукашенко пошутил о подготовке ЧВК «Вагнер» к походу на Польшу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что пошутил, что ЧВК «Вагнер» готовится к атаке на территорию Польши. Главу государства во вторник, 1 августа, цитирует государственное издание БелТА.



«Я пошутил, что вагнеровцы между собой шушукаются: на экскурсию в Жешув сходим. Почему? Потому что техника и вооружения шли из Жешува туда. <...> Там погибли тысячи их ребят. И они это им не простят», — прокомментировал свои слова Лукашенко.



Президент Белоруссии считает, что польские власти должны благодарить его лично и белорусов, что «вагнеровцы» приглашены в страну.

