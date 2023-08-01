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    Лукашенко пошутил о подготовке ЧВК «Вагнер» к походу на Польшу

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    Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что пошутил, что ЧВК «Вагнер» готовится к атаке на территорию Польши. Главу государства во вторник, 1 августа, цитирует государственное издание БелТА.

    «Я пошутил, что вагнеровцы между собой шушукаются: на экскурсию в Жешув сходим. Почему? Потому что техника и вооружения шли из Жешува туда. <...> Там погибли тысячи их ребят. И они это им не простят», — прокомментировал свои слова Лукашенко.

    Президент Белоруссии считает, что польские власти должны благодарить его лично и белорусов, что «вагнеровцы» приглашены в страну.

    «Пусть молятся, что мы держим их. <...> Они без нас бы просочились туда и вломили бы так этому Жешуву и Варшаве», — добавил он.

    Ранее Александр Лукашенко на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что его начали «напрягать вагнеровцы», потому что они хотят «сходить на экскурсию в Варшаву, в Жешув».

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    ВагнерАлександр ЛукашенкоБелоруссияПольша
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