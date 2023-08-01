«Петровский» оставили областному «Ленинградцу»

Футбольный клуб «Ленинградец» продолжит выступать на стадионе «Петровский» в Петербурге. Об этом 1 августа сообщили в пресс-службе комитета по спорту Ленобласти со ссылкой на заявление губернатора региона Александра Дрозденко.



«Спасибо, что стадион «Петровский» сохраняется за нами. И мы неплохо там выступаем. На первом домашнем матче собралось более 3 тысяч человек. Надеюсь, что подтянутся и болельщики из Санкт-Петербурга. Это хорошо, когда в агломерации несколько футбольных клубов», — заявил Дрозденко.

