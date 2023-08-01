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    «Петровский» оставили областному «Ленинградцу»

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    Футбольный клуб «Ленинградец» продолжит выступать на стадионе «Петровский» в Петербурге. Об этом 1 августа сообщили в пресс-службе комитета по спорту Ленобласти со ссылкой на заявление губернатора региона Александра Дрозденко.

    «Спасибо, что стадион «Петровский» сохраняется за нами. И мы неплохо там выступаем. На первом домашнем матче собралось более 3 тысяч человек. Надеюсь, что подтянутся и болельщики из Санкт-Петербурга. Это хорошо, когда в агломерации несколько футбольных клубов», — заявил Дрозденко.

    Также он отметил хороший дебют «Ленинградца» в Первой национальной лиге: из трёх матчей дважды сыграли вничью и завоевали одну победу. Сейчас клуб идет на 8-м месте.

    Ранее на ПМЭФ глава ПАО «Газпром» Алексей Миллер и губернатор Петербурга подписали соглашение о намерении реконструировать «Петровский». Сообщалось, что из-за этого «Ленинградец», который относится к Ленобласти, может лишиться домашней площадки.

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