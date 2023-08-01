«Петровский» оставили областному «Ленинградцу»

Футбольный клуб «Ленинградец» продолжит выступать на стадионе «Петровский» в Петербурге. Об этом
«Спасибо, что стадион «Петровский» сохраняется за нами. И мы неплохо там выступаем. На первом домашнем матче собралось более
Также он отметил хороший дебют «Ленинградца» в Первой национальной лиге: из трёх матчей дважды сыграли вничью и завоевали одну победу. Сейчас клуб идет на
Ранее на ПМЭФ глава ПАО «Газпром» Алексей Миллер и губернатор Петербурга подписали соглашение о намерении реконструировать «Петровский». Сообщалось, что из-за этого «Ленинградец», который относится к Ленобласти, может лишиться домашней площадки.