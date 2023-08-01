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    «Одни уходят, другие приходят». Дрозденко ответил, сколько жителей Ленобласти уехали на СВО

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    Около шести тысяч человек были мобилизованы в Ленобласти, еще примерно тысяча заключили контракты с именными дивизионами. Об этом 1 августа в ходе пресс-конференции рассказал губернатор региона Александр Дрозденко.

    Как пишет 47news, конкретную цифру глава области не раскрыл, однако отметил, что «одни уходят, другие приходят, в общих чертах можно представить».

    Спросили его и о погибших в ходе СВО бойцах из региона. Раскрывать эти данные он не стал. При этом отметил, что «отсутствие этой информации создаёт фейки, в том числе с той стороны».

    «Я эту информацию вижу, и она не критична, и в разы ниже, чем там (на Украине – ред.) называют. Информация грустная, но практика показывает, что лучше рассказать её», – уверен Дрозденко.

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