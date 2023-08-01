«Одни уходят, другие приходят». Дрозденко ответил, сколько жителей Ленобласти уехали на СВО

Около шести тысяч человек были мобилизованы в Ленобласти, еще примерно тысяча заключили контракты с именными дивизионами. Об этом 1 августа в ходе пресс-конференции рассказал губернатор региона Александр Дрозденко.



Как пишет 47news, конкретную цифру глава области не раскрыл, однако отметил, что «одни уходят, другие приходят, в общих чертах можно представить».



Спросили его и о погибших в ходе СВО бойцах из региона. Раскрывать эти данные он не стал. При этом отметил, что «отсутствие этой информации создаёт фейки, в том числе с той стороны».

