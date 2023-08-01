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    В Бельгии задержали танкер, который подозревают в махинациях с российской нефтью

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    В бельгийском порту Антверпен местные власти задержали танкер Galatia. Это относительно небольшое судно суммарным дедвейтом 73741 тонн.

    По данным 47news, за последнее время этот танкер трижды заходил в порты Усть-Луга и Приморск для загрузки сырой нефтью.

    Согласно заявлениям портовых властей, Galatia подозревается в махинациях с нефтью — якобы она перегружала российские углеводороды на другие суда, после чего по документам их местом происхождения становилась Саудовская Аравия.

    Именно из Саудовской Аравии, судя по данным сервиса Marine Traffic, Galatia 23 июля и прибыла в Антверпен.

    Стоит отметить, что несмотря на эмбарго и санкции, российская нефть и нефтепродукты активно экспортируются, в том числе, из портов Финского залива. По подсчетам «Фонтанки», одновременно в море находится около 125 танкеров, которые могут перевозить более 10 млн тонн наливных грузов стоимостью свыше 3 млрд долларов.

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