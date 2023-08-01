Петербургские пенсионеры отстояли в суде невыплаченную пенсию. На двоих получилось более ста тысяч рублей

Пожилые петербуржцы смогли с процентами вернуть пенсию за три месяца, которую им не выплатили еще в прошлом году. С этим пришлось разбираться в суде, сообщает 1 августа объединенная пресс-служба судов города.
Пенсию пожилая пара получает в отделении на проспекте Ветеранов. Правда, большую часть времени пенсионеры живут в области, поэтому за деньгами приходят раз в несколько месяцев. В мае прошлого года они хотели получить пенсию за несколько месяцев — с января, но им выдали только за два. Сотрудник почты заявил, что остальное выплатить нельзя, потому что супругов не было в городе, и не согласился выдать письменный отказ.
Пенсионеры обратились с претензиями к «Почте России» и получили ответ: почтальон уволен, возбуждено уголовное дело, по факту присвоения денег проведено служебное расследование. Впрочем, одновременно ответчик сообщил, что оснований для возмещения денег пока нет: ответственность «Почты России» за ущерб не установлена, достаточных оснований полагать, что деньги забрал почтальон, тоже нет.
Впрочем, в мае та самая сотрудница почты получила пять лет условно за присвоение чужих пенсий и соцвыплат. Таким образом, постановил суд, вред пенсионерам причинил сотрудник ответчика.
Октябрьский райсуд взыскал с «Почты России» в пользу мужчины почти 78 тысяч рублей за невыплаченную пенсию, чуть больше 10 тысяч как проценты за использование чужих денег и около 5 тысяч за прочие расходы. В пользу женщины взыскали чуть более 50 тысяч пенсии, почти 7 тысяч процентов и около 4 тысяч — за прочие расходы.