Петербургские пенсионеры отстояли в суде невыплаченную пенсию. На двоих получилось более ста тысяч рублей

Пожилые петербуржцы смогли с процентами вернуть пенсию за три месяца, которую им не выплатили еще в прошлом году. С этим пришлось разбираться в суде, сообщает 1 августа объединенная пресс-служба судов города.



Пенсию пожилая пара получает в отделении на проспекте Ветеранов. Правда, большую часть времени пенсионеры живут в области, поэтому за деньгами приходят раз в несколько месяцев. В мае прошлого года они хотели получить пенсию за несколько месяцев — с января, но им выдали только за два. Сотрудник почты заявил, что остальное выплатить нельзя, потому что супругов не было в городе, и не согласился выдать письменный отказ.

