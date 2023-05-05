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    Сотрудница почты прикарманила больше миллиона из пенсий петербуржцев. Пришлось платить по счетам

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    Кировский райсуд Петербурга огласил приговор женщине, которая, работая на почте, забрала себе часть чужих пенсий и соцвыплат. Сумма получилась солидная — больше 1,1 миллиона рублей.

    Преступление фигурантка совершила прошлой весной, сообщает 5 мая объединенная пресс-служба судов города. В отделении почты на проспекте Ветеранов женщина получила сумму, которую должна была доставить получателям, но 18 из них денег так и не дождались. При этом по бумагам всё было в порядке — сотрудница почты подписывала их вместо получателей.

    Женщина полностью признала вину — пояснила, что нуждалась в деньгах и решила присваивать средства пенсионеров. Речь шла о людях, которые по каким-то причинам не сразу приходили за пенсией на почту или находились не дома — например, на даче или в больнице. Обман раскрылся, когда пожилые петербуржцы пришли за пенсией и обнаружили, что якобы уже ее получили.

    Фигурантка получила 5 лет условно с таким же испытательным сроком. Также в пользу почты с нее взыскали больше 1,1 миллиона рублей.

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