Сотрудница почты прикарманила больше миллиона из пенсий петербуржцев. Пришлось платить по счетам

Кировский райсуд Петербурга огласил приговор женщине, которая, работая на почте, забрала себе часть чужих пенсий и соцвыплат. Сумма получилась солидная — больше
Преступление фигурантка совершила прошлой весной, сообщает
Женщина полностью признала вину — пояснила, что нуждалась в деньгах и решила присваивать средства пенсионеров. Речь шла о людях, которые по каким-то причинам не сразу приходили за пенсией на почту или находились не дома — например, на даче или в больнице. Обман раскрылся, когда пожилые петербуржцы пришли за пенсией и обнаружили, что якобы уже ее получили.
Фигурантка получила 5 лет условно с таким же испытательным сроком. Также в пользу почты с нее взыскали больше