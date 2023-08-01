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    Фонтанка SUP

    Где и когда получить стартовый номер на фестиваль «Фонтанка SUP»

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    Фото: «Фонтанка.ру»
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    Чтобы избежать очередей и столпотворения 5 августа на площадке фестивального городка, выдача стартовых номеров организована накануне «Фонтанка SUP». 2, 3 и 4 августа с 16 до 21 часа свой стартовый номер можно получить в торгово-развлекательном центре «Галерея» на первом этаже в бывшем магазине UNIQLO (от главного входа налево). Посмотрите на схему, она поможет сориентироваться. Также ориентирами будут служить баннеры и указатели с символикой фестиваля в самом ТРК.

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    Мы настоятельно рекомендуем всем петербуржцам, зарегистрированным на фестиваль, получить ваш стартовый пакет в ТРК «Галерея» в один из этих дней — без очередей и нервотрепки. В день фестиваля 5 августа стартовые пакеты будут выдаваться преимущественно иногородним участникам.

    Для получения стартового пакета вам необходимо будет предъявить на пункте выдачи QR-код, который вам прислали при регистрации. Других документов предъявлять не потребуется.

    Главный элемент стартового пакета — это ваш стартовый номер. Вы должны будете взять его с собой на фестиваль 5 августа и прикрепить на видное место. Без его наличия вам не позволят выйти на воду — за этим зорко будет следить береговая охрана.
    Вниманию участников спортивной гонки! Ваши стартовые пакеты будут выдаваться непосредственно в день соревнований 5 августа в стартовом городке.

    Получить стартовый пакет несовершеннолетнего (от 14 до 18 лет) могут только его законные представители. Они должны будут предъявить документ, подтверждающий возраст несовершеннолетнего и законность представления. Также законный представитель обязан заполнить расписку — согласие о том, что он берет на себя ответственность за состояние здоровья несовершеннолетнего участника. Бланк документа ему дадут волонтеры на пункте выдачи.

    ТРЦ «Галерея» находится в пешей доступности от метро Площадь Восстания — выход в город на Московский вокзал (1 мин.) и метро Маяковская (5 мин.). Для автомобилистов есть съезд с Лиговского проспекта на парковку.

    Фото: «Фонтанка.ру»

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