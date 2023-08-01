Где и когда получить стартовый номер на фестиваль «Фонтанка SUP»



Мы настоятельно рекомендуем всем петербуржцам, зарегистрированным на фестиваль, получить ваш стартовый пакет в ТРК «Галерея» в один из этих дней — без очередей и нервотрепки. В день фестиваля 5 августа стартовые пакеты будут выдаваться преимущественно иногородним участникам.



Для получения стартового пакета вам необходимо будет предъявить на пункте выдачи QR-код, который вам прислали при регистрации. Других документов предъявлять не потребуется.



Главный элемент стартового пакета — это ваш стартовый номер. Вы должны будете взять его с собой на фестиваль 5 августа и прикрепить на видное место. Без его наличия вам не позволят выйти на воду — за этим зорко будет следить береговая охрана.

Вниманию участников спортивной гонки! Ваши стартовые пакеты будут выдаваться непосредственно в день соревнований 5 августа в стартовом городке.



Получить стартовый пакет несовершеннолетнего (от 14 до 18 лет) могут только его законные представители. Они должны будут предъявить документ, подтверждающий возраст несовершеннолетнего и законность представления. Также законный представитель обязан заполнить расписку — согласие о том, что он берет на себя ответственность за состояние здоровья несовершеннолетнего участника. Бланк документа ему дадут волонтеры на пункте выдачи.



ТРЦ «Галерея» находится в пешей доступности от метро Площадь Восстания — выход в город на Московский вокзал (1 мин.) и метро Маяковская (5 мин.). Для автомобилистов есть съезд с Лиговского проспекта на парковку.

