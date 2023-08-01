В СК показали, как искали нелегальных мигрантов в хостелах Петербурга

Следственный комитет показал кадры с обысками, которые прошли в хостелах Петербурга в рамках дела о незаконной миграции. Видео 1 августа опубликовала пресс-служба ведомства.
Как писала «Фонтанка», рано утром неспокойно было в четырех хостелах Красногвардейского района. Следствие полагает, что несколько петербуржцев вместе с группой иностранцев организовали постановку на миграционный учет по подложным документам. К уголовной ответственности привлекли уже 9 человек.
В обысках участвовали сотрудники СК, полиции и Росгвардии. Расследование дела об организации незаконной миграции (ст. 322.1 УК РФ) продолжается.