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    В СК показали, как искали нелегальных мигрантов в хостелах Петербурга

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    Следственный комитет показал кадры с обысками, которые прошли в хостелах Петербурга в рамках дела о незаконной миграции. Видео 1 августа опубликовала пресс-служба ведомства.

    Следком

    Как писала «Фонтанка», рано утром неспокойно было в четырех хостелах Красногвардейского района. Следствие полагает, что несколько петербуржцев вместе с группой иностранцев организовали постановку на миграционный учет по подложным документам. К уголовной ответственности привлекли уже 9 человек.

    В обысках участвовали сотрудники СК, полиции и Росгвардии. Расследование дела об организации незаконной миграции (ст. 322.1 УК РФ) продолжается.

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