Глава думского комитета по охране здоровья выступил против полного запрета абортов в частных клиниках

В России необходимо усилить поддержку женщин, которые хотят стать матерями, а не запрещать аборты в частных клиниках. Об этом в интервью «Ведомостям» 1 августа рассказал глава думского комитета по охране здоровья Бадма Башанкаев.



По его словам, комитет очень сдержанно относится к инициативе с абортами и не совсем готов поддерживать резкие тотальные ограничения.



С инициативой о частичном запрете абортов ранее выступила заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая («Единая Россия»). Глава Минздрава Михаил Мурашко на это заявил, что готов обсудить запрет абортов в частных клиниках.

