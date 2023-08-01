    Сейчас

    +22˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +22˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 23

    1 м/с, южн

    755мм

    65%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd91.59eur100.94

    Глава думского комитета по охране здоровья выступил против полного запрета абортов в частных клиниках

    808
    9 комментариев

    В России необходимо усилить поддержку женщин, которые хотят стать матерями, а не запрещать аборты в частных клиниках. Об этом в интервью «Ведомостям» 1 августа рассказал глава думского комитета по охране здоровья Бадма Башанкаев.

    По его словам, комитет очень сдержанно относится к инициативе с абортами и не совсем готов поддерживать резкие тотальные ограничения.

    С инициативой о частичном запрете абортов ранее выступила заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая («Единая Россия»). Глава Минздрава Михаил Мурашко на это заявил, что готов обсудить запрет абортов в частных клиниках.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК5
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 9

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    9
    close