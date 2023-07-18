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    В Минздраве «готовы обсудить» запрет абортов в частных клиниках

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    7 комментариев

    Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что готов обсудить запрет абортов в частных клиниках. Он высказался об этом в ходе пленарного заседания Госдумы 18 июля, пишут «Ведомости».

    «Были замечания о том, что они (коммерческие клиники. — Прим. ред.) не выдерживают неделю тишины [перед проведением абортов]», — сказал Мурашко.

    По его словам, тема «приоритезации [услуги] в государственных учреждениях» «заслуживает внимания».

    С инициативой о частичном запрете абортов выступила заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая («Единая Россия»).

    На этом же заседании Михаил Мурашко рассказал о том, что практика рожать ребенка после получения образования и построения карьеры «порочная» и заявил, что роды могут стать профилактикой гинекологических заболеваний.

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    Комментарии 7

    Гость18 Июл 2023 в 19:53
    аборт - только на дому
    +0−0
    Гость18 Июл 2023 в 19:03
    Детдома побольше постройте сначала ,кто этих детей будет содержать
    +0−0
    Гость18 Июл 2023 в 18:55
    Михаил Альбертович Менгеле
    +0−0
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