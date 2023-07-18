В Минздраве «готовы обсудить» запрет абортов в частных клиниках

Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что готов обсудить запрет абортов в частных клиниках. Он высказался об этом в ходе пленарного заседания Госдумы 18 июля, пишут «Ведомости».
«Были замечания о том, что они (коммерческие клиники. — Прим. ред.) не выдерживают неделю тишины [перед проведением абортов]», — сказал Мурашко.
По его словам, тема «приоритезации [услуги] в государственных учреждениях» «заслуживает внимания».
С инициативой о частичном запрете абортов выступила заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая («Единая Россия»).
На этом же заседании Михаил Мурашко рассказал о том, что практика рожать ребенка после получения образования и построения карьеры «порочная» и заявил, что роды могут стать профилактикой гинекологических заболеваний.