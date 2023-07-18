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    Глава Минздрава рассказал о «порочности» идеи рожать ребенка после построения карьеры

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    29 комментариев

    Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко высказался о том, когда женщинам лучше рожать. По его мнению, с девушками стоит говорить о материнстве уже «со школьной скамьи».

    «Совершенно порочная практика, которая сформировалась в обществе: убеждение, что женщина должна получить образование, дальше сделать карьеру, потом материальную базу себе обеспечить и только после этого... озаботиться деторождением», — заявил министр 18 июля во время пленарного заседания Госдумы.

    Как утверждал Мурашко, поздние роды приводят к дополнительным проблемам в виде бесплодия и невозможности выносить ребенка, а также сокращают время «для рождения третьего и четвертого ребенка».

    Министр здравоохранения также сказал, что возраст рождения первенца влияет на здоровье женщины. «Это профилактика в том числе ряда гинекологических заболеваний», — заверил он.

    Накануне Михаил Мурашко предложил ограничить продажу препаратов для прерывания беременности. По его словам, они должны жестко контролироваться для обращения. Сегодня министр рассказал, что Минздрав уже разработал проект приказа по контролю за оборотом препаратов для прерывания беременности. Ведомство «сделает все», чтобы принять его до конца года.

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    Комментарии 29

    Гость18 Июл 2023 в 17:59
    Солдатики заканчиваются?) Пусть мурашка своих деток на фронт отправит.
    Вообще зря старается. В Украину оружие поставляют быстрее, чем новые вояки подрастают. Хаймарсов на всех хватит.
    +0−0
    hyperborean18 Июл 2023 в 17:58
    самец-оплодотворитель высказался
    +0−0
    Гость18 Июл 2023 в 17:51
    сво еще на 30 лет, вот г-н мурашко и старается
    +2−0
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