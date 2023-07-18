Глава Минздрава рассказал о «порочности» идеи рожать ребенка после построения карьеры

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко высказался о том, когда женщинам лучше рожать. По его мнению, с девушками стоит говорить о материнстве уже «со школьной скамьи».



«Совершенно порочная практика, которая сформировалась в обществе: убеждение, что женщина должна получить образование, дальше сделать карьеру, потом материальную базу себе обеспечить и только после этого... озаботиться деторождением», — заявил министр 18 июля во время пленарного заседания Госдумы.



Как утверждал Мурашко, поздние роды приводят к дополнительным проблемам в виде бесплодия и невозможности выносить ребенка, а также сокращают время «для рождения третьего и четвертого ребенка».

