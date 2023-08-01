    Сейчас

    +22˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +22˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 23

    1 м/с, южн

    755мм

    65%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd91.59eur100.94

    «Папа, мне нужна твоя помощь!» Телефонные мошенники случайно позвонили в отдел по контролю наркотиков

    3926
    16 комментариев

    Телефонные аферисты позвонили в отдел по контролю за оборотом наркотиков МО МВД «Спасский» Приморского края. Кто им ответит, они не знали: номер набирали случайно. Оперативник взял трубку и услышал плачущий женский голос: «Папа, мне нужна твоя помощь!». Как полиция обвела мошенников вокруг пальца, рассказывает 1 августа «МВД Медиа». Итогом стало уголовное дело.

    МВД МЕДИА

    Полицейский хорошо знаком со схемой «Родственник попал в беду». Он сразу понял, что звонят злоумышленники, и начал подыгрывать. «Дочь» сказала ему, что устроила ДТП — сбила ребёнка. Затем «следователь» заявил, что для освобождения «дочери» от уголовной ответственности необходимо передать курьеру 250 тысяч рублей. «Отец» согласился, договорился о встрече.

    «В назначенное место за деньгами пришла 16-летняя жительница Спасска-Дальнего, где её ждали оперативники. Несовершеннолетнюю доставили в отдел полиции, где она рассказала, что за услугу ей полагалось 10 % от похищенной суммы», — рассказывают в полиции.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    МошенникиТелефонные мошенникиТелефонные аферисты
    ЛАЙК4
    СМЕХ20
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 16

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    16
    close