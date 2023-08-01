«Папа, мне нужна твоя помощь!» Телефонные мошенники случайно позвонили в отдел по контролю наркотиков

Телефонные аферисты позвонили в отдел по контролю за оборотом наркотиков МО МВД «Спасский» Приморского края. Кто им ответит, они не знали: номер набирали случайно. Оперативник взял трубку и услышал плачущий женский голос: «Папа, мне нужна твоя помощь!». Как полиция обвела мошенников вокруг пальца, рассказывает 1 августа «МВД Медиа». Итогом стало уголовное дело.
Полицейский хорошо знаком со схемой «Родственник попал в беду». Он сразу понял, что звонят злоумышленники, и начал подыгрывать. «Дочь» сказала ему, что устроила ДТП — сбила ребёнка. Затем «следователь» заявил, что для освобождения «дочери» от уголовной ответственности необходимо передать курьеру 250 тысяч рублей. «Отец» согласился, договорился о встрече.
«В назначенное место за деньгами пришла 16-летняя жительница Спасска-Дальнего, где её ждали оперативники. Несовершеннолетнюю доставили в отдел полиции, где она рассказала, что за услугу ей полагалось 10 % от похищенной суммы», — рассказывают в полиции.