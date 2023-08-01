Луна в небе, облако ниже этажом. Природа украшает Петербург

Осетровая луна поднялась ночью 1 августа над Петербургом.
А утром местами образовался туман. На Парнасе он поднялся на уровень 8–10 этажей, и те, кто живет ниже, могли почувствовать себя как будто над облаками.
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Осетровая луна поднялась ночью 1 августа над Петербургом.
А утром местами образовался туман. На Парнасе он поднялся на уровень 8–10 этажей, и те, кто живет ниже, могли почувствовать себя как будто над облаками.
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