    Сейчас

    +20˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +20˚C

    Пасмурно, Сильный дождь

    Ощущается как 21

    1 м/с, сев

    754мм

    76%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd91.59eur100.94

    О чем молчат мосты. С переправ через Неву в ночь на 1 августа снимают сигнальные флаги

    345
    3 комментария

    Корреспондент «Фонтанки» стал свидетелем немного грустного зрелища. В ночь на 1 августа с петербургских мостов — на фото с Благовещенского — снимают сигнальные флаги. Ими переправы украшали ко Дню ВМФ.

    Напомним, «Фонтанка» даже провела небольшое расследование — искала скрытый смысл в сочетании флагов. Ведь каждый элемент Военно-Морского свода сигналов означает что-то конкретное. Полный набор флагов состоит из 59 штук: 32 соответствуют буквам русского алфавита, 10 флагов — цифрам, 4 флага — дополнительные и 13 имеют специальное значение.

    ПоделитьсяПоделиться

    Оказалось, организаторы специально подобрали к празднику нарочито бессмысленное сочетание сигналов. Для этого даже консультировались со специалистами. Отсутствие смысла в данном случае должно было на 100% исключить возможность восприятия моряками сочетания флагов как команды.

    Но было красиво.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ФлагиМосты в Петербурге
    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 3

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close