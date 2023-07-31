О чем молчат мосты. С переправ через Неву в ночь на 1 августа снимают сигнальные флаги

Корреспондент «Фонтанки» стал свидетелем немного грустного зрелища. В ночь на 1 августа с петербургских мостов — на фото с Благовещенского — снимают сигнальные флаги. Ими переправы украшали ко Дню ВМФ.



Напомним, «Фонтанка» даже провела небольшое расследование — искала скрытый смысл в сочетании флагов. Ведь каждый элемент Военно-Морского свода сигналов означает что-то конкретное. Полный набор флагов состоит из 59 штук: 32 соответствуют буквам русского алфавита, 10 флагов — цифрам, 4 флага — дополнительные и 13 имеют специальное значение.