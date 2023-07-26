Не ищите скрытых смыслов. «Фонтанка» выяснила, что означают флаги на Троицком мосту: «МТ-Запад-З-Восток-ЮЖ»

Флаги, которые появились на Троицком мосту на этой неделе, заставили горожан поломать голову. Одни решили, что это — флаги африканских республик, которыми Петербург решил встречать участников саммита «Россия-Африка». Другие узнали в них военно-морские флаги, и предположили, что в них зашифровано какое-то послание. «Фонтанка» нашла «словарь» флагов и выяснила — не правы ни те, ни другие, и скрытых смыслов в них искать не стоит: флаги появились лишь для красоты.
Что за флаги
Знаки, украсившие Троицкий мост, а также Дворцовый и Благовещенский, — это флаги Военно-морского свода сигналов РФ. Как объясняет энциклопедия Минобороны РФ, в торжественных случаях ими расцвечивают стоящие на якоре корабли и суда, развешивая между мачтами. Эти же влаги входят в Международный свод сигналов, введенный в действие в 1969 году.
Полный набор флагов состоит из 59 штук: 32 соответствуют буквам русского алфавита, 10 флагов — цифрам, 4 флага — дополнительные и 13 имеют специальное значение.
Каждый флаг несет самостоятельную смысловую нагрузку, а сочетая их, как в семафорной азбуке, корабли, и даже поднявшиеся на поверхность подводные лодки, и сегодня передают сообщения проходящим мимо судам, от пожелания счастливого пути до сигнала бедствия.
Что там со скрытыми смыслами
Изучим фотографию на одном из пролетов Троицкого моста и переложим военно-морской язык на гражданский.
Первым видим флаг в красно-белую шашечку, он соответствует букве М, «Мыслете», и обозначает команду «Дать малый ход».
Второй флаг с двумя черными и двумя желтыми прямоугольниками, соответствует букве Т, «Твердо», и предписывает «Иметь ход столько-то узлов».
Третий на снимке — с двумя белыми и красными треугольниками, это специальный флаг, обозначающий «Вест», то есть Запад.
Следом идут бело-голубые шашечки, по четыре по горизонтали и по вертикали. Это буква З, «Земля», и команда «Дать задний ход».
Пятый флаг — черный ромб на белом фоне — тоже специальный, он обозначает восток, или по-морскому, «Ост».
Следующий за ним, красный диагональный крест на белом прямоугольнике, буква Ю, «Юла». По действующему своду сигналов данное буквенное значение флага отсутствует.
Седьмой по счету, красный ромб на белом фоне, это буква Ж, «Живете», и сам по себе обозначает команду «Дать средний ход».
Собираем расшифровку воедино, и получаем, что ничего не получается — буквы складываются в полнейшую бессмыслицу, а команды противоречат одна другой: «МТ-Запад-З-Восток-ЮЖ».
«Ничего там не зашифровано»
Отказаться от поиска скрытых смыслов «Фонтанке» предложил и Андрей Чистяков, директор городского центра рекламы и праздничного оформления, который и занимался украшением мостов.
Как рассказал Андрей Чистяков, флагами расцвечивания ко Дню Военно-морского флота Центр украшает Петербург уже пятый год подряд, и от сочетания флагов, подающих всамделишную команду на флоте, они сознательно уходят.
— Ничего там не зашифровано. Размещение флагов мы согласовывали с командованием ВМФ таким образом, чтобы они не сложились в слоган или сигнал бедствия даже случайно. В данном случае они несут просто декоративную функцию, в том порядке, когда они ничего не обозначают, — рассказал Андрей Чистяков.
Для украшения Троицкого моста были использованы 134 флага, в четырех композициях на тросовых конструкциях для Дворцового и Благовещенского мостов, которые сохраняются даже при разводке, участвовали более 400 флагов.
Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
Угадай слово по флажкам
Редакция решила не отказываться от идеи подать таинственный знак читателям «Фонтанки», и собрала из флагов на Троицком мосту свое послание.
Для этого мы использовали 18 букв:
— четыре буквы «О» — треугольный желтый флаг к красной вертикальной полосой посередине;
— три буквы «Н» — красный прямоугольный флаг с косицами;
— три буквы «Т» — с этим флагом вы уже знакомы, два черных и два желтых прямоугольника крест накрест;
— две буквы «А» — белый прямоугольник на красном прямоугольном флаге с косицами;
— одну «В» — красный треугольник с белой и голубой каймой;
— одну «С» — голубой прямоугольник с белым диагональным крестом;
— одну «И» — треугольник, состоящий из горизонтально расположенных желтого наверху и красного внизу,
— одну «Э» — голубая, белая, красная, белая и голубая полосы, горизонтально размещенные друг над другом в прямоугольнике;
— одну «Ф» — черный круг на желтом прямоугольнике;
— и одну «К» — синий горизонтально расположенный прямоугольник вверху, красный внизу.
Вам удалось составить послание? Правильно: «Новости — это «Фонтанка»!»
Наталья Вязовкина, «Фонтанка.ру»