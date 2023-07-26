Не ищите скрытых смыслов. «Фонтанка» выяснила, что означают флаги на Троицком мосту: «МТ-Запад-З-Восток-ЮЖ»

Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Флаги, которые появились на Троицком мосту на этой неделе, заставили горожан поломать голову. Одни решили, что это — флаги африканских республик, которыми Петербург решил встречать участников саммита «Россия-Африка». Другие узнали в них военно-морские флаги, и предположили, что в них зашифровано какое-то послание. «Фонтанка» нашла «словарь» флагов и выяснила — не правы ни те, ни другие, и скрытых смыслов в них искать не стоит: флаги появились лишь для красоты.



Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Что за флаги

Знаки, украсившие Троицкий мост, а также Дворцовый и Благовещенский, — это флаги Военно-морского свода сигналов РФ. Как объясняет энциклопедия Минобороны РФ, в торжественных случаях ими расцвечивают стоящие на якоре корабли и суда, развешивая между мачтами. Эти же влаги входят в Международный свод сигналов, введенный в действие в 1969 году.



Полный набор флагов состоит из 59 штук: 32 соответствуют буквам русского алфавита, 10 флагов — цифрам, 4 флага — дополнительные и 13 имеют специальное значение.

Каждый флаг несет самостоятельную смысловую нагрузку, а сочетая их, как в семафорной азбуке, корабли, и даже поднявшиеся на поверхность подводные лодки, и сегодня передают сообщения проходящим мимо судам, от пожелания счастливого пути до сигнала бедствия.

Что там со скрытыми смыслами

Изучим фотографию на одном из пролетов Троицкого моста и переложим военно-морской язык на гражданский.



Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Первым видим флаг в красно-белую шашечку, он соответствует букве М, «Мыслете», и обозначает команду «Дать малый ход».



Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Второй флаг с двумя черными и двумя желтыми прямоугольниками, соответствует букве Т, «Твердо», и предписывает «Иметь ход столько-то узлов».



Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Третий на снимке — с двумя белыми и красными треугольниками, это специальный флаг, обозначающий «Вест», то есть Запад.



Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Следом идут бело-голубые шашечки, по четыре по горизонтали и по вертикали. Это буква З, «Земля», и команда «Дать задний ход».



Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Пятый флаг — черный ромб на белом фоне — тоже специальный, он обозначает восток, или по-морскому, «Ост».



Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Следующий за ним, красный диагональный крест на белом прямоугольнике, буква Ю, «Юла». По действующему своду сигналов данное буквенное значение флага отсутствует.



Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Седьмой по счету, красный ромб на белом фоне, это буква Ж, «Живете», и сам по себе обозначает команду «Дать средний ход».



Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Собираем расшифровку воедино, и получаем, что ничего не получается — буквы складываются в полнейшую бессмыслицу, а команды противоречат одна другой: «МТ-Запад-З-Восток-ЮЖ».

«Ничего там не зашифровано»

Отказаться от поиска скрытых смыслов «Фонтанке» предложил и Андрей Чистяков, директор городского центра рекламы и праздничного оформления, который и занимался украшением мостов.

Как рассказал Андрей Чистяков, флагами расцвечивания ко Дню Военно-морского флота Центр украшает Петербург уже пятый год подряд, и от сочетания флагов, подающих всамделишную команду на флоте, они сознательно уходят.



— Ничего там не зашифровано. Размещение флагов мы согласовывали с командованием ВМФ таким образом, чтобы они не сложились в слоган или сигнал бедствия даже случайно. В данном случае они несут просто декоративную функцию, в том порядке, когда они ничего не обозначают, — рассказал Андрей Чистяков.



Для украшения Троицкого моста были использованы 134 флага, в четырех композициях на тросовых конструкциях для Дворцового и Благовещенского мостов, которые сохраняются даже при разводке, участвовали более 400 флагов.



Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

Угадай слово по флажкам

Редакция решила не отказываться от идеи подать таинственный знак читателям «Фонтанки», и собрала из флагов на Троицком мосту свое послание.

Для этого мы использовали 18 букв:

— четыре буквы «О» — треугольный желтый флаг к красной вертикальной полосой посередине;

— три буквы «Н» — красный прямоугольный флаг с косицами;

— три буквы «Т» — с этим флагом вы уже знакомы, два черных и два желтых прямоугольника крест накрест;

— две буквы «А» — белый прямоугольник на красном прямоугольном флаге с косицами;

— одну «В» — красный треугольник с белой и голубой каймой;

— одну «С» — голубой прямоугольник с белым диагональным крестом;



— одну «И» — треугольник, состоящий из горизонтально расположенных желтого наверху и красного внизу,

— одну «Э» — голубая, белая, красная, белая и голубая полосы, горизонтально размещенные друг над другом в прямоугольнике;



— одну «Ф» — черный круг на желтом прямоугольнике;

— и одну «К» — синий горизонтально расположенный прямоугольник вверху, красный внизу.



Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Вам удалось составить послание? Правильно: «Новости — это «Фонтанка»!»

Наталья Вязовкина, «Фонтанка.ру»

