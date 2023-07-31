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    «Предпосылки есть». В комитете по транспорту поделились прогнозом по росту цен на такси

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    Комитет по транспорту видит предпосылки для роста тарифов на такси после вступления в силу отраслевого закона. Но прогнозы насчет роста в полтора раза отрицает.

    Как 31 июля рассказал «Фонтанке» председатель комитета по транспорту Валентин Енокаев, с 1 сентября заработает закон о такси, и комитет в рамках новых полномочий начнет отрабатывать взаимодействие с агрегаторами и перевозчиками в части ведения соответствующих реестров. Однако механизмы административного контроля и наказания для нарушителей еще предстоит установить. Кроме того, действующие разрешения на перевозку пассажиров и багажа будут действовать до конца, и, например, перекрашивать машину придется только при получении следующего, то есть через несколько лет.

    Главной причиной роста тарифов может стать отток «нелегалов» с рынка, которым на нем теперь не будет места. «Предпосылки к увеличению тарифа на такси есть, но вопрос — на сколько. Мы не ожидаем, конечно, в полтора раза, сами таксомоторные службы ищут баланс между спросом и предложением. Они понимают: если цены вырастут радикально, люди просто пересядут на общественный транспорт», — рассказал Валентин Енокаев.

    По его мнению, значимым фактором является необходимость получать ОСАГО по тарифам, которые устанавливаются для такси и значительно выше обычных. «Но жизнь показывает, что общество и рынок подстраиваются: возникает, условно говоря, рассрочка по ОСАГО, целевые кредиты малому бизнесу, найдутся компенсирующие мероприятия», — подчеркнул председатель комтранса.

    «Фонтанка» подробно рассказывала о новом законе, который зарегулирует рынок такси с 1 сентября. Среди прочего, машины надо будет перевести в общую цветовую гамму, живые очереди такси исчезнут из аэропортов и с вокзалов, а комитет будет контролировать включение в реестры машин, перевозчиков и агрегаторов.

    Большое интервью Валентина Енокаева о закрытии метро, пожарах в автобусах, самокатах и расширении платной парковки — читайте на «Фонтанке».

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