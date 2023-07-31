«Предпосылки есть». В комитете по транспорту поделились прогнозом по росту цен на такси

Комитет по транспорту видит предпосылки для роста тарифов на такси после вступления в силу отраслевого закона. Но прогнозы насчет роста в полтора раза отрицает.



Как 31 июля рассказал «Фонтанке» председатель комитета по транспорту Валентин Енокаев, с 1 сентября заработает закон о такси, и комитет в рамках новых полномочий начнет отрабатывать взаимодействие с агрегаторами и перевозчиками в части ведения соответствующих реестров. Однако механизмы административного контроля и наказания для нарушителей еще предстоит установить. Кроме того, действующие разрешения на перевозку пассажиров и багажа будут действовать до конца, и, например, перекрашивать машину придется только при получении следующего, то есть через несколько лет.