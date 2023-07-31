После должников, чиновников или Росгвардии. Какие иномарки можно купить на торгах

Фото: Артем Геодакян / ТАСС Поделиться Поделиться





Чего только не найдешь на официальном портале реализации государственного имущества ГИС «Торги»: от VIP-вагона тюменского губернатора до детского аттракциона паровозик «Чих-Пых», от бывших ФСО-шных яхт до ржавых лодок. Помимо всего этого, на аукционы выставляются легковые автомобили. Найти среди них «капсулы времени», может быть, и непросто, но можно урвать старую иномарку на запчасти или восстановление, люксовый внедорожник какого-нибудь банкрота, машины, возившие в своей жизни только чиновников, а на сдачу взять полицейский бобик.



Автомобиль оказывается на торгах по трем основным причинам: продается за долги владельца, приватизируется государственными, муниципальными или силовыми структурами, потому что ремонтировать его за счет бюджета экономически нецелесообразно, был конфискован таможенными или правоохранительными органами за нарушения и теперь лежит у них на балансе мертвым грузом. В конкурсной документации вы чаще всего не найдете подробных сведений о технической исправности и состоянии машины.

Например, в документации под Dodge Challenger, который по заказу Росимущества выставили за 2,4 млн рублей, организаторы снимают с себя ответственность за обнаружение скрытых дефектов. «Проверка исправности имущества не проводилась. Товаросопроводительные документы не передавались, — сказано там. — Имущество продается в том виде, комплектности и состоянии, в каком оно есть у продавца». Так что заинтересованному покупателю придется записаться на осмотр и самостоятельно осмотреть автомобиль. Вывозить его тоже придется своими средствами, а этот Dodge находится в Красноярском крае.



Фото: torgi.gov.ru Поделиться Поделиться





Выставленные на продажу автомобили обладают приятным свойством — если их никто не покупает, иногда они дешевеют. Так, например, старый Citroen Xsara 1999 года выпуска со сколами и вмятинами, конфискованный за нарушение Таможенного кодекса, выставляли на торги 4 раза. За это время начальную цену снизили с 35 до 3,8 тыс. рублей и в итоге забрали за 43 тысячи.



Фото: torgi.gov.ru Поделиться Поделиться





Временами на торгах появляются очень старые автомобили. Их техническое состояние — кот в мешке, дай бог оценить хотя бы внешний вид по фотографии, но для любителей разбирать и перебирать иногда попадаются интересные варианты. Такие как Chrysler Interpid 1998 года. Его тоже конфисковали на таможне. Пробег к тому времени составил 255 тысяч километров, а помимо этого прошлый владелец оставил после себя грязь, царапины, сколы и отбитый бампер. Сначала продать его хотели по стартовой цене ни много ни мало за 225 тысяч рублей. Покупатель нашелся только в четвертый раз, когда начальную стоимость снизили до 32 тысяч, а новый владелец забрал ее за 75.



Вообще в закромах у таможни много интересных экземпляров автомобильного мира, которые, опять таки, могут привлечь любителей. Вот, например, красавец Nissan President 2006 года. Судя по флагу на номерном знаке, ехал к нам из Абхазии. Не растаможен, ключей нет. Продавался «для использования по прямому назначению», получается, на ходу. Начальную цену сначала загнули до 837 тысяч, уже снизили до 335, но никто так и не купил.



Фото: torgi.gov.ru Фото: torgi.gov.ru Фото: torgi.gov.ru Поделиться Поделиться





При оценке имущества используются данные открытых источников. В случае с б/у автомобилями, в основном это профильные сайты с объявлениями. Просто анализируется цена похожих моделей. Вот только на рынке продавец предоставляет максимум информации о машине, если действительно хочет ее продать, а на торгах заказчик процедуры даже осмотр проводит не всегда. Поэтому не удивительно, что, видя вполне себе рыночную цену в качестве стартовой, потенциальные покупатели уходят в режим ожидания.

Самый «молодой» автомобиль из Петербурга, который сейчас представлен на официальном торговом портале, — это «Лада Веста» 2020 года. Была предметом залога и продается в пользу банка по начальной цене 885 тысяч рублей. Выпущена до санкций, с ABS, передними подушками безопасности и электронными стеклоподъемниками на передних сидениях.



Среди автомобилей 2019 года выбор побольше: от Datsun ON-DO за 336 тыс. рублей до УАЗа «Пикап» за 874 тысячи. В этом ценовом диапазоне также затесались машины самых популярных марок и моделей — Volkswagen Polo, Hyundai Solaris и Kia Rio. Все они продаются по заказу Росимущества. Фотографий, к сожалению, нет, осмотр не производится. Какую-то дополнительную информацию можно получить только по VIN-номеру.

Если расширить географию поиска до Москвы, начинают появляться более интересные варианты. Во-первых, московское ФГБУ «ДОД Росимущества» приватизирует девять черных Kia K5 2020 года по начальной цене 1,6–1,7 млн рублей, и столичные чиновники в отличие от петербургских не ленятся делать фото. Так что посмотреть можно заодно и на кроссовер Skoda Karoq 2020 года, который продают за долги владельца за 1,9 млн на старте.



Фото: torgi.gov.ru Фото: torgi.gov.ru Фото: torgi.gov.ru Фото: torgi.gov.ru Фото: torgi.gov.ru Поделиться Поделиться





Во-вторых, в Москве выставляется больше автомобилей из люксового сегмента. Стоит опустить планку до 2019 года, как на официальном торговом портале найдутся арестованные приставами Cadillac Escalade за 4,9 млн рублей (без фото) и «Лексус LX570» за 5,8 млн.



Фото: torgi.gov.ru Фото: torgi.gov.ru Поделиться Поделиться





Есть кое-что и из сегмента «супер эконом» — рабочая лошадка «Киа Рио», по фотографиям которой понятно, что она в своей жизни повидала некоторое количество неприятностей. Работа в такси, как никак для, клеймо для автомобиля. Поэтому начальная цена в 380 тыс. рублей даже кажется несколько завышенной, хотя что такое четыреста тысяч рублей для москвича?



Фото: torgi.gov.ru Поделиться Поделиться





Нередко московские чиновники приватизируют иномарки буквально пачками: единым лотом на торги выставляют 5, 10, 15, 20 и более автомобилей не первой свежести разных производителей и классов. Например, солянку из одного Toyota Land Cruiser 200, двух «Форд Фокусов» 2008 года, «Ауди А8» и «Хендай Солярис» 2012 года пытались продали за 4,5 миллиона. Год назад 15 автомобилей популярных марок ушли с автобазы правительства Ленинградской области за 6,5 миллионов. А если иномарки покупают в таких количествах, значит, это кому-нибудь нужно, учитывая, что львиная доля производителей ушла с российского рынка.



Фото: torgi.gov.ru Фото: torgi.gov.ru Фото: torgi.gov.ru Фото: torgi.gov.ru Фото: torgi.gov.ru Поделиться Поделиться





А вот лот на 130 очень старых машин, среди которых есть и иномарки, за 1,7 млн рублей. Состояние у них — туши свет, — это заметно и по фотографиям. Среди ГАЗов и ВАЗов встречаются названия, которые давно не на слуху: «Опель Вектра», «Тойота Селика», «Мицубиси Каризма», «Понтиак Транс Спорт», «Шкода Фелиция». Но для любителей копаться внутри и разбирать на запчасти, может представлять интерес. Нюанс лишь в том, что в конечном итоге они продаются под утилизацию, о которой нужно будет отчитаться заказчику. Соответственно, у участника аукциона должна быть лицензия на утилизационную деятельность.



Ну и напоследок, перлы. Одному покупателю посчастливилось забрать с молотка в Петербурге омоновский УАЗ Хантер соответствующего окраса. Начальная цена составляла 36 тысяч, с шагом аукциона в 900 рублей торговались аж до 155 тысяч.



Фото: torgi.gov.ru Поделиться Поделиться





Другой участник торгов вернул свой 2007-ой год, купив старый росгвардейский Nissan Almera за 250 тысяч рублей. А для желающих эпатировать дорожную публику или теперь уже, наоборот, смешаться с толпой, в продаже есть вот такие стильные милитари-грузовики, которые раньше трудились в войсковой части в подмосковном Чехове.



Фото: torgi.gov.ru Фото: torgi.gov.ru Поделиться Поделиться





Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»

