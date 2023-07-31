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    Защищая свои головы от солнечного удара, двое жителей Петербурга огрели бутылкой чужую. Схватка попала на видео

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    Травмы головы на рабочем месте получил сотрудник магазина в Адмиралтейском районе Петербурга. Его бросок на защиту товара запечатлели камеры наблюдения.

    Видео 31 июля публикует ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. По информации «Фонтанки», бородач в очках наведался в магазин «1000 мелочей» на улице Декабристов под вечер субботы. Вальяжно прошёлся до полки с головными уборами, особенно актуальными в связи с обещанным синоптиками потеплением, и вышел, сунув за пазуху пару бейсболок.

    Официальный аккаунт ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

    Занятый другими покупателями 33-летний продавец манёвр заметил. Прихватив, что под руку попалось, он ринулся за похитителем. Короткий бой у магазина завершился частичным успехом. Судя по видео, половину добычи удалось отобрать, но в процессе мужчина получил по голове бутылкой.

    Позже он обратился к медикам с гематомами на виске и затылке.

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    К этому времени полицейские задержали двух подозреваемых. В квартале от магазина догнали 32-летнего официально безработного Мурада и 42-летнего менеджера Алексея, к дому которого, вероятно, и направлялись мужчины.

    Оба задержаны на двое суток по делу о грабеже. Старшему процедура хорошо знакома. Его несколько раз привлекали за имущественные преступления, с последним неудавшимся разбоем разбирается суд.

    Кепку, которую не удалось отбить продавцу, изъяли полицейские.

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