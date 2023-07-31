Защищая свои головы от солнечного удара, двое жителей Петербурга огрели бутылкой чужую. Схватка попала на видео

Видео 31 июля публикует ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. По информации «Фонтанки», бородач в очках наведался в магазин «1000 мелочей» на улице Декабристов под вечер субботы. Вальяжно прошёлся до полки с головными уборами, особенно актуальными в связи с обещанным синоптиками потеплением, и вышел, сунув за пазуху пару бейсболок .

Травмы головы на рабочем месте получил сотрудник магазина в Адмиралтейском районе Петербурга. Его бросок на защиту товара запечатлели камеры наблюдения.

Занятый другими покупателями 33-летний продавец манёвр заметил. Прихватив, что под руку попалось, он ринулся за похитителем. Короткий бой у магазина завершился частичным успехом. Судя по видео, половину добычи удалось отобрать, но в процессе мужчина получил по голове бутылкой.



Позже он обратился к медикам с гематомами на виске и затылке.