Сладкие, спелые, ледяные. Россияне показали выращенные в Антарктике арбузы

Ученые на арктической станции «Восток» вырастили арбузы. Фотографии урожая опубликовала в понедельник, 31 июля, пресс-служба Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ).
Российским специалистам удалось вырастить восемь арбузов с красной и желтой мякотью весом до килограмма каждый. Их выращивали при помощи беспочвенной технологии «панопоника».
«Удалось вырастить самые южные арбузы в самых суровых условиях Антарктиды, по вкусу и аромату не хуже домашних! Размер плодов до 13 см в диаметре, а их вес до 1 кг. Естественно все полярники были рады вспомнить вкус лета <…> В ближайшее время мы ожидаем не менее внушительный урожай огурцов», — поделился результатами труда ведущий геофизик Арктического и антарктического научно-исследовательского института на станции Восток Андрей Тепляков.
Андрей Тепляков, Иван Сергеев / ААНИИ
Климатические условия около станции «Восток» самые суровые на Земле. Зимой температура ежегодно опускается ниже значений –70°С, а в летние месяцы крайне редко поднимается выше -30°С.