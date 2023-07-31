    Сейчас

    +24˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +24˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 24

    2 м/с, ю-в

    755мм

    42%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd90.98eur99.96

    Боевые действия

    Песков: контрнаступление у Киева не получается

    1278
    14 комментариев

    Эффективного контрнаступления у Киева не получается, удары по территории России — это «акты отчаяния», заявил 31 июля пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, НАТО тратит свои огромные ресурсы «бесцельно», что «вызывает большой дискомфорт у европейских налогоплательщиков».

    «Очевидно, что контрнаступление не получается, как оно задумывалось в Киеве. Многомиллиардные ресурсы стран НАТО расходуются неэффективно, бесцельно», — заявил Песков.

    Украинские власти находятся в трудной ситуации и прибегают к «актам отчаяния» — нанесению ударов по России. Москва будет бороться с этими терактами, подчеркнул представитель Кремля.

    «О каких-то успехах однозначно киевскому режиму говорить не приходится», — отметил Песков.

    Он также добавил, что Кремль будет следить за переговорами США и Украины по предоставлению ей гарантий безопасности.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Боевые действияБоевые действия на УкраинеДмитрий ПесковКонтрнаступление

    Комментарии 14

    Гость31 Июл 2023 в 13:29
    тревожно как-то
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    14
    close