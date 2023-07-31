Песков: контрнаступление у Киева не получается

Эффективного контрнаступления у Киева не получается, удары по территории России — это «акты отчаяния», заявил
«Очевидно, что контрнаступление не получается, как оно задумывалось в Киеве. Многомиллиардные ресурсы стран НАТО расходуются неэффективно, бесцельно», — заявил Песков.
Украинские власти находятся в трудной ситуации и прибегают к «актам отчаяния» — нанесению ударов по России. Москва будет бороться с этими терактами, подчеркнул представитель Кремля.
«О каких-то успехах однозначно киевскому режиму говорить не приходится», — отметил Песков.
Он также добавил, что Кремль будет следить за переговорами США и Украины по предоставлению ей гарантий безопасности.