Эффективного контрнаступления у Киева не получается, удары по территории России — это «акты отчаяния», заявил 31 июля пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, НАТО тратит свои огромные ресурсы «бесцельно», что «вызывает большой дискомфорт у европейских налогоплательщиков».



«Очевидно, что контрнаступление не получается, как оно задумывалось в Киеве. Многомиллиардные ресурсы стран НАТО расходуются неэффективно, бесцельно», — заявил Песков.



Украинские власти находятся в трудной ситуации и прибегают к «актам отчаяния» — нанесению ударов по России. Москва будет бороться с этими терактами, подчеркнул представитель Кремля.

