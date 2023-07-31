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    Деревенская собака покусала дошкольника из Петербурга

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    Общение с собакой подпортило лето мальчику из Фрунзенского района Петербурга. Загородный отдых привёл его в больницу.

    К медикам 6-летнего пациента с инфицированной раной ноги доставили прошлой ночью, стало известно «Фонтанке» 31 июля. Оценив его состояние как среднетяжёлое, мальчика оставили под врачебным присмотром.

    Травмы ребёнка родные объяснили встречей с недружелюбной собакой в субботу в деревне Барково в Ленинградской области.

    На минувшей неделе медицинская помощь потребовалась школьнице, которую псы искусали в посёлке Аннино. Жителю Колпино не посчастливилось попасть на зуб соседского пса в лифте.

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