Собака укусила жителя Колпино за самое важное

Мужчина из Колпинского района Петербурга вынужден был обратиться в больницу после встречи с соседской собакой в лифте дома. Инцидент произошел на улице Металлургов ночью 30 июля.
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Мужчина из Колпинского района Петербурга вынужден был обратиться в больницу после встречи с соседской собакой в лифте дома. Инцидент произошел на улице Металлургов ночью 30 июля.
Пес напал на
Молодой человек находится на лечении в стационаре.
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