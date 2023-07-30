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    Собака укусила жителя Колпино за самое важное

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    32 комментария

    Мужчина из Колпинского района Петербурга вынужден был обратиться в больницу после встречи с соседской собакой в лифте дома. Инцидент произошел на улице Металлургов ночью 30 июля.

    Пес напал на 26-летнего жителя Колпино в третьем часу ночи. После поездки с животным в лифте у потерпевшего диагностировали укушенную рану полового члена. Полиция проводит проверку.

    Молодой человек находится на лечении в стационаре.

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