Собака укусила жителя Колпино за самое важное

Мужчина из Колпинского района Петербурга вынужден был обратиться в больницу после встречи с соседской собакой в лифте дома. Инцидент произошел на улице Металлургов ночью 30 июля.



Пес напал на 26-летнего жителя Колпино в третьем часу ночи. После поездки с животным в лифте у потерпевшего диагностировали укушенную рану полового члена. Полиция проводит проверку.

Молодой человек находится на лечении в стационаре.