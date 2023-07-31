МИД РФ назвал условие вывода ядерного оружия из Белоруссии

Россия гипотетически может вывести свое тактическое ядерное оружие (ТЯО) из Белоруссии, но есть условие. Об этом рассказал глава 2-го департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук, передает в понедельник, 31 июля, РИА Новости.

Условие — отказ США от размещения своего ядерного оружия в Европе. Он уточнил, что размещение тактического ядерного оружия РФ в Белоруссии стало ответной мерой «на многолетнюю дестабилизирующую ядерную политику НАТО и Вашингтона».

Также дипломат подчеркнул, что это вынужденное решение, чтобы обеспечить безопасность Союзного государства.

