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    МИД РФ назвал условие вывода ядерного оружия из Белоруссии

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    Россия гипотетически может вывести свое тактическое ядерное оружие (ТЯО) из Белоруссии, но есть условие. Об этом рассказал глава 2-го департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук, передает в понедельник, 31 июля, РИА Новости.

    Условие — отказ США от размещения своего ядерного оружия в Европе. Он уточнил, что размещение тактического ядерного оружия РФ в Белоруссии стало ответной мерой «на многолетнюю дестабилизирующую ядерную политику НАТО и Вашингтона».

    Также дипломат подчеркнул, что это вынужденное решение, чтобы обеспечить безопасность Союзного государства.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко 14 июня назвал тип, мощность и боевую эффективность переданного Россией ядерного оружия. «Фонтанка» писала об этом здесь.

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    Ядерное оружиеЕвропаБелоруссия
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