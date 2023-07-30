Под Таганрогом упал беспилотник, начался пожар

В Ростовской области вечером 30 июля упал беспилотник. Инцидент произошел под Таганрогом, в хуторе Дарагановка, сообщает портал 161.RU.



По предварительным данным, от удара устройство взорвалось, после чего загорелся частный дом. Местные жители сейчас тушат пожар самостоятельно при помощи ведер и шлангов, огонь тем временем переметнулся на другой дом. На место выехали сотрудники МЧС.

28 июля над Таганрогом российскими средствами ПВО были сбиты две ракеты. Обломки одной из них упали в центре города. В результате медицинская помощь понадобилась 16 пострадавшим, 10 из них были госпитализированы. Все раненые получат выплаты, пообещал губернатор Ростовской области Василий Голубев.