Путин рассказал о реализуемых мирных инициативах Африки по Украине

Страны африканского континента хорошо относятся к Украине, и предлагали разные способы мирного урегулирования конфликта. Среди них есть такие, которые уже выполняются, и трудновыполнимые. Об этом президент России Владимир Путин рассказал журналистам.
«Они в общем и целом к Украине относятся хорошо. И искренне, я хочу это подчеркнуть, искренне думают о том, что бы сделать такого, чтобы конфликт был прекращен. — сказал глава государства, отвечая на вопрос корреспондента РИА «Новостей». — Они делают это не только и не столько под давлением извне, а исходя из внутренних побуждений. Некоторые учились там, на Украине. Правда, на русском языке, естественно. И националисты на Украине им не нравились и тогда, и сейчас».
Президент пояснил, что любая мирная инициатива хороша тем, что направлена на поиск мирного решения конфликта. В списке инициатив есть такие, которые уже и так реализуются. Например, это «обмен пленными, обмен удерживаемыми лицами, решение вопросов семейного, гуманитарного характера, связанного с детьми и так далее».
«Есть вещи трудно реализуемые или нереализуемые. Например, один из пунктов — это прекращение огня», — отметил глава государства.
«К нам-то чего обращаться за прекращением огня? Мы же не можем прекратить огонь, когда на нас наступают. Я вот это когда говорю, люди задумываются. Или, например, начать мирные переговоры. А мы не отказывались», — добавил президент. Он напомнил про украинский декрет, запрещающий вести переговоры.