    Сейчас

    +19˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +19˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 19

    2 м/с, ю-з

    752мм

    58%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd90.98eur99.96

    Путин рассказал о реализуемых мирных инициативах Африки по Украине

    12
    обсудить

    Страны африканского континента хорошо относятся к Украине, и предлагали разные способы мирного урегулирования конфликта. Среди них есть такие, которые уже выполняются, и трудновыполнимые. Об этом президент России Владимир Путин рассказал журналистам.

    «Они в общем и целом к Украине относятся хорошо. И искренне, я хочу это подчеркнуть, искренне думают о том, что бы сделать такого, чтобы конфликт был прекращен. — сказал глава государства, отвечая на вопрос корреспондента РИА «Новостей». — Они делают это не только и не столько под давлением извне, а исходя из внутренних побуждений. Некоторые учились там, на Украине. Правда, на русском языке, естественно. И националисты на Украине им не нравились и тогда, и сейчас».

    Президент пояснил, что любая мирная инициатива хороша тем, что направлена на поиск мирного решения конфликта. В списке инициатив есть такие, которые уже и так реализуются. Например, это «обмен пленными, обмен удерживаемыми лицами, решение вопросов семейного, гуманитарного характера, связанного с детьми и так далее».

    «Есть вещи трудно реализуемые или нереализуемые. Например, один из пунктов — это прекращение огня», — отметил глава государства.

    «К нам-то чего обращаться за прекращением огня? Мы же не можем прекратить огонь, когда на нас наступают. Я вот это когда говорю, люди задумываются. Или, например, начать мирные переговоры. А мы не отказывались», — добавил президент. Он напомнил про украинский декрет, запрещающий вести переговоры.

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Владимир ПутинМирная инициатива Африки
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close