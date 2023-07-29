Путин рассказал о реализуемых мирных инициативах Африки по Украине

Страны африканского континента хорошо относятся к Украине, и предлагали разные способы мирного урегулирования конфликта. Среди них есть такие, которые уже выполняются, и трудновыполнимые. Об этом президент России Владимир Путин рассказал журналистам.



«Они в общем и целом к Украине относятся хорошо. И искренне, я хочу это подчеркнуть, искренне думают о том, что бы сделать такого, чтобы конфликт был прекращен. — сказал глава государства, отвечая на вопрос корреспондента РИА «Новостей». — Они делают это не только и не столько под давлением извне, а исходя из внутренних побуждений. Некоторые учились там, на Украине. Правда, на русском языке, естественно. И националисты на Украине им не нравились и тогда, и сейчас».