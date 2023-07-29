У Яхтенного моста из воды спасли девушку. Скоро туда снова отправились спасатели

читатель «Фонтанки» Dariy
Девушке, попавшей в воду у Яхтенного моста, потребовалась помощь спасателей. Позже в том же районе перевернулась байдарка.
О том, что девушка упала с катера в воду, сообщили очевидцы, рассказали 29 июля «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу. Силами поисково-спасательной службы ее нашли и доставили на берег. Вскоре неподалеку спасли двоих человек, оказавшихся в воде после переворота байдарки.
Напомним, в МЧС предупреждали, что вечером субботы в Петербурге местами ожидается усиление ветра до 15 метров в секунду и гроза.
Несколько дней назад у берегов Васильевского острова затонула яхта, один человек погиб. «Фонтанка» подробно рассказывала о происшествии.