У Яхтенного моста из воды спасли девушку. Скоро туда снова отправились спасатели

Девушке, попавшей в воду у Яхтенного моста, потребовалась помощь спасателей. Позже в том же районе перевернулась байдарка.



О том, что девушка упала с катера в воду, сообщили очевидцы, рассказали 29 июля «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу. Силами поисково-спасательной службы ее нашли и доставили на берег. Вскоре неподалеку спасли двоих человек, оказавшихся в воде после переворота байдарки.