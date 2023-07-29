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    Эрмитажный кот Ахилл сможет предсказывать итоги Олимпиады-2024. Но есть нюанс

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    Фото: предоставлено «Республикой кошек»
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    Кот-оракул из Эрмитажа может поработать прорицателем и предсказать итоги Олимпийских игр в 2024 году. Но животное примет такое участие в Играх только в том случае, если на них будут выступать российские спортсмены. Об этом 29 июля на полях саммита Россия — Африка рассказал директор музея Михаил Пиотровский, пишет ТАСС.

    «Кот живет не у нас, он передан в семью, но он продолжает работать в том числе [оракулом], предсказывает. И будет еще работать на крупных событиях. Может быть, и на Олимпиаде, если там наши будут, на чужих он не гадает», — цитирует директора Эрмитажа информагентство.

    Участие в качестве оракула на Олимпиаде было бы уже не первой работой подобного рода на спортивных соревнованиях. В 2020 году Ахилл верно предсказал исход семи из восьми матчей чемпионата Европы по футболу, его приглашали поучаствовать и в финале Лиги чемпионов. Также он предсказывал итоги матчей чемпионата мира по футболу в 2018 году.

    Фото: предоставлено «Республикой кошек»

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    ЭрмитажКот АхиллОлимпиада
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