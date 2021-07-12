Кота Ахилла попросили стать оракулом финала Лиги чемпионов в Петербурге

На Евро-2020 петербургский кот-предсказатель угадал итоги семи матчей из восьми. Теперь ему придется выбрать победителя главного европейского клубного турнира.



Эрмитажного кота Ахилла пригласили выступить в роли предсказателя на финале Лиги чемпионов, который состоится в Петербурге в 2022 году. Об этом вице-губернатор города Борис Пиотровский заявил 12 июля на пресс-конференции в городском пресс-центре Евро-2020.



«Ахилл показал невероятные результаты [во время чемпионата Европы] — семь матчей из восьми он не угадал, а предсказал, я бы так сказал. Это очень хороший результат, ему большое за это спасибо. И ничего другого не остается, как официально пригласить его быть оракулом на финале Лиги чемпионов», — сказал Пиотровский.

