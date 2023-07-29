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    В Петербурге периодически перекрывают Невский проспект

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    С утра 29 июля в Петербурге периодически перекрывают автомобильное движение по Невскому проспекту, передают корреспонденты «Фонтанки». Главную магистраль города сегодня перекрывали минимум дважды: утром и около 15:25.

    Фото: Алина Циопа / «Фонтанка.ру»
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    В графике перекрытий на эти выходные информация об этих перекрытиях отсутствует. Где и на какое время будут приостанавливать автомобильное движение в Петербурге 29 и 30 июля, во время празднования Дня ВМФ, можно посмотреть в нашем материале.

    А как выглядит Невский проспект и другие знаковые места Петербурга в режиме реального времени, смотрите через онлайн-камеры проекта «(От)Личный Петербург».

    Фото: Алина Циопа / «Фонтанка.ру»

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    Невский проспектПерекрытия
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