В Петербурге периодически перекрывают Невский проспект

С утра 29 июля в Петербурге периодически перекрывают автомобильное движение по Невскому проспекту, передают корреспонденты «Фонтанки». Главную магистраль города сегодня перекрывали минимум дважды: утром и около 15:25.
В графике перекрытий на эти выходные информация об этих перекрытиях отсутствует. Где и на какое время будут приостанавливать автомобильное движение в Петербурге 29 и 30 июля, во время празднования Дня ВМФ, можно посмотреть в нашем материале.
А как выглядит Невский проспект и другие знаковые места Петербурга в режиме реального времени, смотрите через онлайн-камеры проекта «(От)Личный Петербург».