В Новосибирской области женщина выкинула ребенка из коляски и переехала колесом

В магазине косметики в новосибирском рабочем поселке Горный женщина выкинула маленького ребенка из коляски-велосипеда, после чего проехалась по ребенку колесом. Видео 29 июля опубликовал паблик «ВКонтакте» «ЧП Новосибирск».



В паблике уточнили, что видео было снято в пятницу, 28 июля, в магазине «Магнит Косметик» на улице Советской, 17/4.



Портал NGS.ru сообщил со ссылкой на региональное ГУ МВД, что полиция уже проверяет запечатленное на видео, в том числе устанавливает и личность женщины.

