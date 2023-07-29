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    В Новосибирской области женщина выкинула ребенка из коляски и переехала колесом

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    В магазине косметики в новосибирском рабочем поселке Горный женщина выкинула маленького ребенка из коляски-велосипеда, после чего проехалась по ребенку колесом. Видео 29 июля опубликовал паблик «ВКонтакте» «ЧП Новосибирск».

    Автор: ЧП Новосибирск


    В паблике уточнили, что видео было снято в пятницу, 28 июля, в магазине «Магнит Косметик» на улице Советской, 17/4.

    Портал NGS.ru сообщил со ссылкой на региональное ГУ МВД, что полиция уже проверяет запечатленное на видео, в том числе устанавливает и личность женщины.

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