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    Путин вместе с четырьмя президентами стран Африки примет участие в параде в День ВМФ

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    Президент РФ Владимир Путин примет участие в параде в честь Дня ВМФ в воскресенье, 30 июля. Вместе с ним на параде будут присутствовать главы четырех африканских государств и пять представителей африканских стран, которые принимали участие в российско-африканском саммите. Об этом в субботу рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает газета «Коммерсантъ».

    Глава государства примет участие в главном военно-морском параде — в Финском заливе на Кронштадтском рейде и в акватории Невы, уточнил представитель Кремля.

    В воскресенье, 30 июля, в РФ будут отмечать День ВМФ, а в Петербурге пройдет главный военно-морской парад. Для водителей это означает перекрытия и ограничения, часть из которых начнет действовать уже 29 июля. Подробнее читать тут.

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