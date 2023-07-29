Путин вместе с четырьмя президентами стран Африки примет участие в параде в День ВМФ

Президент РФ Владимир Путин примет участие в параде в честь Дня ВМФ в воскресенье, 30 июля. Вместе с ним на параде будут присутствовать главы четырех африканских государств и пять представителей африканских стран, которые принимали участие в российско-африканском саммите. Об этом в субботу рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает газета «Коммерсантъ».



Глава государства примет участие в главном военно-морском параде — в Финском заливе на Кронштадтском рейде и в акватории Невы, уточнил представитель Кремля.