Вы удивитесь, когда узнаете. Рассказываем, что означают флаги на мостах Петербурга

Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

Корабельные флаги расцвечивания — привычное зрелище для жителей морского Петербурга. По торжественному случаю в них «одевается» крейсер «Аврора». В честь дня ВМФ они украшают Литейный, Троицкий, Дворцовый и Благовещенский мосты, которые будут разведены на время парада 30 июля.



Особо опытные даже знают, что это не просто разноцветные флажки, а элементы «морской азбуки», они используются на российском военно-морском флоте, входят в Международный свод символов. «Фонтанка» решила прочитать флаги на мостах, уверенная, что там зашифровано поздравление морякам. На Троицком мосту у нас получилась фраза «МТ-Запад-З-Восток-ЮЖ».

Текстовая версия этого материала вышла на «Фонтанка» 26 июля. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Не ищите скрытых смыслов. «Фонтанка» выяснила, что означают флаги на Троицком мосту: «МТ-Запад-З-Восток-ЮЖ».