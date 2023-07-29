Вы удивитесь, когда узнаете. Рассказываем, что означают флаги на мостах Петербурга

Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
Корабельные флаги расцвечивания — привычное зрелище для жителей морского Петербурга. По торжественному случаю в них «одевается» крейсер «Аврора». В честь дня ВМФ они украшают Литейный, Троицкий, Дворцовый и Благовещенский мосты, которые будут разведены на время парада 30 июля.
Особо опытные даже знают, что это не просто разноцветные флажки, а элементы «морской азбуки», они используются на российском военно-морском флоте, входят в Международный свод символов.
«Фонтанка» решила прочитать флаги на мостах, уверенная, что там зашифровано поздравление морякам. На Троицком мосту у нас получилась фраза «МТ-Запад-З-Восток-ЮЖ».
Текстовая версия этого материала вышла на «Фонтанка» 26 июля. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Не ищите скрытых смыслов. «Фонтанка» выяснила, что означают флаги на Троицком мосту: «МТ-Запад-З-Восток-ЮЖ».
— Ничего там не зашифровано. Размещение флагов мы согласовывали с командованием ВМФ таким образом, чтобы они не сложились в слоган или сигнал бедствия даже случайно. В данном случае они несут просто декоративную функцию, в том порядке, когда они ничего не обозначают, — рассказал «Фонтанке» директор городского центра рекламы и праздничного оформления Андрей Чистяков.
Но не пропадать же добру, подумали мы. И раз уж изучили морскую азбуку, нужно применить полученные знания. А нашем видео мы зашифровали некую фразу. Кто отгадает — тот моряк.