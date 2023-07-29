    Сейчас

    +18˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +18˚C

    Переменная облачность, Без осадков

    Ощущается как 16

    3 м/с, южн

    752мм

    68%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd90.98eur99.96

    Fontanka.Digital

    Вы удивитесь, когда узнаете. Рассказываем, что означают флаги на мостах Петербурга

    276
    1 комментарий

    Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

    Корабельные флаги расцвечивания — привычное зрелище для жителей морского Петербурга. По торжественному случаю в них «одевается» крейсер «Аврора». В честь дня ВМФ они украшают Литейный, Троицкий, Дворцовый и Благовещенский мосты, которые будут разведены на время парада 30 июля.

    Особо опытные даже знают, что это не просто разноцветные флажки, а элементы «морской азбуки», они используются на российском военно-морском флоте, входят в Международный свод символов.

    «Фонтанка» решила прочитать флаги на мостах, уверенная, что там зашифровано поздравление морякам. На Троицком мосту у нас получилась фраза «МТ-Запад-З-Восток-ЮЖ».

    Текстовая версия этого материала вышла на «Фонтанка» 26 июля. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Не ищите скрытых смыслов. «Фонтанка» выяснила, что означают флаги на Троицком мосту: «МТ-Запад-З-Восток-ЮЖ».

    — Ничего там не зашифровано. Размещение флагов мы согласовывали с командованием ВМФ таким образом, чтобы они не сложились в слоган или сигнал бедствия даже случайно. В данном случае они несут просто декоративную функцию, в том порядке, когда они ничего не обозначают, — рассказал «Фонтанке» директор городского центра рекламы и праздничного оформления Андрей Чистяков.

    Но не пропадать же добру, подумали мы. И раз уж изучили морскую азбуку, нужно применить полученные знания. А нашем видео мы зашифровали некую фразу. Кто отгадает — тот моряк.

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close