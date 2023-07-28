Зеленский сообщил о взрыве в здании СБУ в Днепре

В Днепре в результате взрыва повреждено здание службы безопасности Украины. Об этом 28 июля заявил президент страны Владимир Зеленский, пишет ТАСС.



По его словам, «попадание» случилось вечером в пятницу. В произошедшем он обвинил Россию.



Кроме того, украинские СМИ публикуют видео, как утверждается, поврежденной в результате взрыва многоэтажки в Днепре. В МВД страны сообщают о пяти пострадавших.



По словам военного аналитика и автора телеграм-канала «Рыбарь» Михаила Звинчука, взрыв в многоэтажке «с высокой вероятностью стал следствием работы украинской ПВО», на что указывают «характерные для попадания зенитной ракеты разрушения», масштабы которых «не сопоставимы в сравнении со зданием СБУ, куда действительно прилетел "Искандер"».

