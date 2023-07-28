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    Сломавшийся под Назией поезд притормозил электрички в Петербург и Ленобласть

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    Технические неполадки грузового состава в Кировском районе Ленинградской области задержали пригородные поезда, следовавшие в город и из него.

    Как сообщили «Фонтанке» в Октябрьской ЖД, 28 июля расписание электричек сбил грузовой поезд. Через несколько минут после восьми часов вечера он остановился на перегоне Жихарево – Назия.

    Получасом позже читатели рассказали, что их электричка встала под Мгой. После постоять им пришлось и под Назией.

    По информации ОЖД, задержались поезда № 6246 и № 6248, следовавшие из Петербурга в Волховстрой и Мгу, а также № 6689 из Пупышево в город. Отставание от графика составило от 24 до 52 минут.

    «Октябрьская железная дорога приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства и принимает меры для нормализации графика движения», – добавили в пресс-службе.

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